Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил в понедельник украинский телеканал "Общественное".
Ранее в понедельник телеканал сообщил о взрыве в Харькове.
"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харькове звучит сигнал воздушной тревоги.
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