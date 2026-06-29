Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пригороде Харькова прогремели взрывы.
- В Харьковской, Сумской и частично в Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях Украины объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде Харькова, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей.
"В пригороде Харькова был слышен взрыв... В пригороде Харькова произошли повторные взрывы", - говорится в сообщениях в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской области. Кроме того, тревога объявлена в Сумской области и частично на территории Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областей Украины.
В Харькове прогремел взрыв
Вчера, 20:55