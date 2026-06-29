Школьница из Волгограда получила 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Выпускница лицея №3 Волгограда Светлана Овечкина получила максимальные 400 баллов на ЕГЭ.
- Она сдавала русский язык, профильную математику, физику и информатику.
ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Выпускница в Волгограде получила 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам, сообщила администрация региона.
"Выпускница лицея №3 Волгограда Светлана Овечкина набрала максимальные 400 баллов, получив по 100 баллов за русский язык, профильную математику, физику и информатику", - говорится в канале администрации на платформе "Макс".
Власти отметили, что первый в истории Волгоградской области 400-балльный результат.
Уточняется, что еще три выпускника региона получили на ЕГЭ по 200 баллов. Всего в 2026 году в Волгоградской области зафиксировано 74 стобалльных результата.
Основной период ЕГЭ-2026 проходит с 1 июня по 9 июля. В экзаменационной кампании участвуют 9,6 тысячи выпускников 11-х классов региона.