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Школьница из Волгограда получила 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам - РИА Новости, 29.06.2026
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12:02 29.06.2026
Школьница из Волгограда получила 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам

Волгоградская школьница Овечкина набрала 400 баллов за четыре ЕГЭ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выпускница лицея №3 Волгограда Светлана Овечкина получила максимальные 400 баллов на ЕГЭ.
  • Она сдавала русский язык, профильную математику, физику и информатику.
ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Выпускница в Волгограде получила 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам, сообщила администрация региона.
"Выпускница лицея №3 Волгограда Светлана Овечкина набрала максимальные 400 баллов, получив по 100 баллов за русский язык, профильную математику, физику и информатику", - говорится в канале администрации на платформе "Макс".
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Власти отметили, что первый в истории Волгоградской области 400-балльный результат.
Уточняется, что еще три выпускника региона получили на ЕГЭ по 200 баллов. Всего в 2026 году в Волгоградской области зафиксировано 74 стобалльных результата.
Основной период ЕГЭ-2026 проходит с 1 июня по 9 июля. В экзаменационной кампании участвуют 9,6 тысячи выпускников 11-х классов региона.
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