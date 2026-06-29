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Опрос показал, что россияне думают об оснащении спортплощадок рядом с домом - РИА Новости, 29.06.2026
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12:33 29.06.2026
Опрос показал, что россияне думают об оснащении спортплощадок рядом с домом

ВЦИОМ: 51% россиян довольны оснащением оснащением спортплощадок рядом с домом

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСпортплощадка
Спортплощадка - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Спортплощадка . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 51% россиян довольны оснащением и состоянием открытых спортивных площадок рядом с домом.
  • Более половины (62%) респондентов считают, что в их регионе созданы хорошие условия хотя бы для одного вида спорта.
  • 34% опрошенных отметили, что рядом с их домом открытых спортивных площадок для занятия спортом нет.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Каждый второй (51%) россиянин доволен оснащением и состоянием открытых площадок для занятий спортом и физкультурой рядом с домом, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
Более половины (62%) респондентов считают, что в их регионе созданы хорошие условия хотя бы для одного вида спорта, 8% сказали, что в их субъекте есть хорошие условия для занятия любым видом спорта.
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Четверть (26%) опрошенных ответили, что в их регионе созданы хорошие условия для занятий футболом, 14% назвали хоккей, столько же (14%) - плавание, 9% - бег, по 8% - лыжные виды спорта, легкую атлетику, волейбол и борьбу (можно было дать любое число ответов).
Почти треть (31%) россиян сказали, что скорее довольны оснащением и состоянием открытых спортивных площадок, находящихся в шаговой доступности от их дома, 20% полностью ими довольны. Кроме того, 34% опрошенных отметили, что рядом с их домом открытых площадок для занятия спортом нет.
По мнению 45% респондентов, условия для занятий спортом, физкультурой на открытых площадках в их регионе улучшились, 40% ответили, что не заметили изменений.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 мая 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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