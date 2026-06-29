Опрос показал, что россияне думают об оснащении спортплощадок рядом с домом

Краткий пересказ от РИА ИИ 51% россиян довольны оснащением и состоянием открытых спортивных площадок рядом с домом.

Более половины (62%) респондентов считают, что в их регионе созданы хорошие условия хотя бы для одного вида спорта.

34% опрошенных отметили, что рядом с их домом открытых спортивных площадок для занятия спортом нет.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Каждый второй (51%) россиянин доволен оснащением и состоянием открытых площадок для занятий спортом и физкультурой рядом с домом, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.

Более половины (62%) респондентов считают, что в их регионе созданы хорошие условия хотя бы для одного вида спорта, 8% сказали, что в их субъекте есть хорошие условия для занятия любым видом спорта.

Четверть (26%) опрошенных ответили, что в их регионе созданы хорошие условия для занятий футболом, 14% назвали хоккей, столько же (14%) - плавание, 9% - бег, по 8% - лыжные виды спорта, легкую атлетику, волейбол и борьбу (можно было дать любое число ответов).

Почти треть (31%) россиян сказали, что скорее довольны оснащением и состоянием открытых спортивных площадок, находящихся в шаговой доступности от их дома, 20% полностью ими довольны. Кроме того, 34% опрошенных отметили, что рядом с их домом открытых площадок для занятия спортом нет.

По мнению 45% респондентов, условия для занятий спортом, физкультурой на открытых площадках в их регионе улучшились, 40% ответили, что не заметили изменений.