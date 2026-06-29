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Российские бойцы уничтожили более 40 боевиков в Красном Лимане за сутки - РИА Новости, 29.06.2026
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12:10 29.06.2026 (обновлено: 12:15 29.06.2026)
Российские бойцы уничтожили более 40 боевиков в Красном Лимане за сутки

ВС РФ уничтожили более 40 боевиков и заняли 48 зданий в Красном Лимане за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России уничтожили более 40 украинских боевиков в Красном Лимане за сутки.
  • Подразделения 67-й мотострелковой дивизии заняли четыре опорных пункта противника и 48 зданий.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки в Красном Лимане уничтожили более 40 украинских боевиков, заняли 48 зданий, сообщили в Минобороны РФ.
В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии наступают в западном направлении, они овладели четырьмя опорными пунктами противника и заняли 48 зданий.
"За сутки в городе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, два наземных робототехнических комплекса и склад боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманРоссияБезопасностьСШАДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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