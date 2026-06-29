Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России уничтожили более 40 украинских боевиков в Красном Лимане за сутки.
- Подразделения 67-й мотострелковой дивизии заняли четыре опорных пункта противника и 48 зданий.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки в Красном Лимане уничтожили более 40 украинских боевиков, заняли 48 зданий, сообщили в Минобороны РФ.
В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии наступают в западном направлении, они овладели четырьмя опорными пунктами противника и заняли 48 зданий.
"За сутки в городе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, два наземных робототехнических комплекса и склад боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18