Боец рассказал, что ВСУ заранее готовились к обороне Новоскелеватого

Краткий пересказ от РИА ИИ Населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области был освобожден силами группировки войск «Восток», как сообщило Минобороны России 27 июня.

Боевики ВСУ заранее оборудовали в Новоскелеватом долговременные огневые точки, опорные пункты и инженерные заграждения.

Украинские военные использовали мобильные минометные расчеты на базе гражданских пикапов и разведывательные беспилотники.

ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Боевики ВСУ заранее готовили оборону в населенном пункте Новоскелеватое на днепропетровском направлении, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным Шир.

По словам военнослужащего, противник заранее готовился к наступлению российских подразделений, оборудовав долговременные огневые точки, опорные пункты и инженерные заграждения.

"Они готовились к этому, ждали нас. Оборона у них сильная", - рассказал боец.

Он отметил, что вокруг опорных пунктов украинские военные натягивали колючую проволоку, а обстановку постоянно контролировали с помощью разведывательных беспилотников.

По словам Шира, наиболее сложными для штурма были бетонные долговременные огневые точки, в которых размещались небольшие гарнизоны с пулеметным вооружением и запасами продовольствия.

"Бетонные доты, опорники. Их, как правило, тяжелее всего брать. Там находится до трех человек с пулеметами, провизия доставляется агродроном "Вампир". Оборона ведется на 360 градусов", - сказал военнослужащий.

Он добавил, что украинские подразделения активно использовали мобильные минометные расчеты на базе гражданских пикапов.