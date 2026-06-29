Краткий пересказ от РИА ИИ
- Населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области был освобожден силами группировки войск «Восток», как сообщило Минобороны России 27 июня.
- Боевики ВСУ заранее оборудовали в Новоскелеватом долговременные огневые точки, опорные пункты и инженерные заграждения.
- Украинские военные использовали мобильные минометные расчеты на базе гражданских пикапов и разведывательные беспилотники.
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Боевики ВСУ заранее готовили оборону в населенном пункте Новоскелеватое на днепропетровском направлении, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным Шир.
Минобороны России 27 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области силами группировки войск "Восток".
По словам военнослужащего, противник заранее готовился к наступлению российских подразделений, оборудовав долговременные огневые точки, опорные пункты и инженерные заграждения.
"Они готовились к этому, ждали нас. Оборона у них сильная", - рассказал боец.
Он отметил, что вокруг опорных пунктов украинские военные натягивали колючую проволоку, а обстановку постоянно контролировали с помощью разведывательных беспилотников.
По словам Шира, наиболее сложными для штурма были бетонные долговременные огневые точки, в которых размещались небольшие гарнизоны с пулеметным вооружением и запасами продовольствия.
"Бетонные доты, опорники. Их, как правило, тяжелее всего брать. Там находится до трех человек с пулеметами, провизия доставляется агродроном "Вампир". Оборона ведется на 360 градусов", - сказал военнослужащий.
Он добавил, что украинские подразделения активно использовали мобильные минометные расчеты на базе гражданских пикапов.
"Техника у них - это в основном пикапы, оборудованные минометами. Западных бронемашин и танков там не видели", - отметил боец.