Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, что ВСУ заранее готовились к обороне Новоскелеватого - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 29.06.2026
Боец рассказал, что ВСУ заранее готовились к обороне Новоскелеватого

РИА Новости: ВСУ заранее готовились к обороне Новоскелеватого

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области был освобожден силами группировки войск «Восток», как сообщило Минобороны России 27 июня.
  • Боевики ВСУ заранее оборудовали в Новоскелеватом долговременные огневые точки, опорные пункты и инженерные заграждения.
  • Украинские военные использовали мобильные минометные расчеты на базе гражданских пикапов и разведывательные беспилотники.
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Боевики ВСУ заранее готовили оборону в населенном пункте Новоскелеватое на днепропетровском направлении, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным Шир.
Минобороны России 27 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области силами группировки войск "Восток".
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Ветеран СВО рассказал, как охотничий опыт помогает в борьбе с дронами
04:22
По словам военнослужащего, противник заранее готовился к наступлению российских подразделений, оборудовав долговременные огневые точки, опорные пункты и инженерные заграждения.
"Они готовились к этому, ждали нас. Оборона у них сильная", - рассказал боец.
Он отметил, что вокруг опорных пунктов украинские военные натягивали колючую проволоку, а обстановку постоянно контролировали с помощью разведывательных беспилотников.
По словам Шира, наиболее сложными для штурма были бетонные долговременные огневые точки, в которых размещались небольшие гарнизоны с пулеметным вооружением и запасами продовольствия.
"Бетонные доты, опорники. Их, как правило, тяжелее всего брать. Там находится до трех человек с пулеметами, провизия доставляется агродроном "Вампир". Оборона ведется на 360 градусов", - сказал военнослужащий.
Он добавил, что украинские подразделения активно использовали мобильные минометные расчеты на базе гражданских пикапов.
"Техника у них - это в основном пикапы, оборудованные минометами. Западных бронемашин и танков там не видели", - отметил боец.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
ВС России при освобождении Новоселовки уничтожили более взвода ВСУ
Вчера, 12:22
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала