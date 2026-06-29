МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Жители Вологодской области отметили 879-летие столицы региона, празднование стало частью событийного проекта "Лето Русского Севера", сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор Вологодчины Георгий Филимонов поздравил жителей, отметив, что в регионе реализуется большое количество объектов. Это направлено на создание новых культурной архитектуры и образа мысли, а также будущего детей.

"Чтобы они жили в нашем родном крае, наслаждались инфраструктурой, культурными пространствами, архитектурой, современными решениями в комфортной городской среде, никуда не уезжали и формировали новые смыслы яркого, промыслительного, победоносного будущего Вологодчины как места силы русского мира и души Русского Севера и нашей необъятной, великой, прекрасной, самой сильной страны в мире – России", – приводит пресс-служба слова Филимонова.

Вологжане и гости областной столицы отметили сразу два праздника – День города Вологды и День молодежи. Главными площадками праздничных гуляний стали проспект Победы и Кремлевская площадь. Мероприятия посетили 110 тысяч человек.

Так, на аллее по проспекту Победы состоялся фестиваль "Твоя молодость". Здесь работали интерактивные и спортивные площадки, фотозоны, ярмарка и выставка ретро автомобилей, прошел вальс выпускников, была организована концертная программа и силовое шоу.

Центром праздничных событий стала обновленная Кремлевская площадь, где была организована 11-часовая концертная программа. Перед зрителями выступили вологодские коллективы и солисты, а также артисты из других городов России.