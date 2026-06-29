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Жители Вологодской области отметили 879-летие столицы региона - РИА Новости, 29.06.2026
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Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
14:58 29.06.2026
Жители Вологодской области отметили 879-летие столицы региона

Жители Вологодчины отпраздновали 879-летие областной столицы

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на Вологду
Вид на Вологду - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Жители Вологодской области отметили 879-летие столицы региона, празднование стало частью событийного проекта "Лето Русского Севера", сообщает пресс-служба областного правительства.
Губернатор Вологодчины Георгий Филимонов поздравил жителей, отметив, что в регионе реализуется большое количество объектов. Это направлено на создание новых культурной архитектуры и образа мысли, а также будущего детей.
"Чтобы они жили в нашем родном крае, наслаждались инфраструктурой, культурными пространствами, архитектурой, современными решениями в комфортной городской среде, никуда не уезжали и формировали новые смыслы яркого, промыслительного, победоносного будущего Вологодчины как места силы русского мира и души Русского Севера и нашей необъятной, великой, прекрасной, самой сильной страны в мире – России", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
Вологжане и гости областной столицы отметили сразу два праздника – День города Вологды и День молодежи. Главными площадками праздничных гуляний стали проспект Победы и Кремлевская площадь. Мероприятия посетили 110 тысяч человек.
Так, на аллее по проспекту Победы состоялся фестиваль "Твоя молодость". Здесь работали интерактивные и спортивные площадки, фотозоны, ярмарка и выставка ретро автомобилей, прошел вальс выпускников, была организована концертная программа и силовое шоу.
Центром праздничных событий стала обновленная Кремлевская площадь, где была организована 11-часовая концертная программа. Перед зрителями выступили вологодские коллективы и солисты, а также артисты из других городов России.
Завершилось мероприятие выступлением певицы Ирины Дубцовой.
 
Вологодская областьВологодская областьГеоргий ФилимоновИрина ДубцоваВологдаРоссия
 
 
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