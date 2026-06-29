В Волгограде спасли беременную женщину, застрявшую на острове

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое человек, в том числе беременная женщина, не смогли вернуться с острова Спорный на правый берег Волги из-за сильного ветра и волн.
- Спасатели успешно эвакуировали людей, медицинская помощь им не потребовалась.
ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Двоих человек, в том числе беременную женщину, которые не могли выбраться с острова в Волгограде из-за непогоды, эвакуировали спасатели, сообщили в аварийно-спасательной службе Волгоградской области.
Там пояснили, что в понедельник несколько человек с правого берега Волги в Волгограде переправились на остров Спорный на легкой моторной лодке, но вернуться обратно не смогли, потому что начался сильный ветер и поднялись волны.
"Два человека, включая беременную женщину, были успешно эвакуированы. Медицинская помощь гражданам не потребовалась", - говорится в сообщении службы спасения в группе в социальной сети "ВКонтакте".