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В Волгограде спасли беременную женщину, застрявшую на острове - РИА Новости, 29.06.2026
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15:49 29.06.2026 (обновлено: 16:04 29.06.2026)
В Волгограде спасли беременную женщину, застрявшую на острове

В Волгограде спасатели эвакуировали двух человек, в том числе беременную женщину

© Фото : ГКУ Служба спасенияСпасатели аварийно-спасательной службе Волгоградской области
Спасатели аварийно-спасательной службе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : ГКУ Служба спасения
Спасатели аварийно-спасательной службе Волгоградской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое человек, в том числе беременная женщина, не смогли вернуться с острова Спорный на правый берег Волги из-за сильного ветра и волн.
  • Спасатели успешно эвакуировали людей, медицинская помощь им не потребовалась.
ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Двоих человек, в том числе беременную женщину, которые не могли выбраться с острова в Волгограде из-за непогоды, эвакуировали спасатели, сообщили в аварийно-спасательной службе Волгоградской области.
Там пояснили, что в понедельник несколько человек с правого берега Волги в Волгограде переправились на остров Спорный на легкой моторной лодке, но вернуться обратно не смогли, потому что начался сильный ветер и поднялись волны.
"Два человека, включая беременную женщину, были успешно эвакуированы. Медицинская помощь гражданам не потребовалась", - говорится в сообщении службы спасения в группе в социальной сети "ВКонтакте".
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