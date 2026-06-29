Кубинский волейболист завершил матч из-за возможного открытого перелома

Краткий пересказ от РИА ИИ Волейболист сборной Кубы Хавьер Консепсьон досрочно завершил матч Лиги наций против команды Ирана из-за травмы и был госпитализирован.

В воскресенье сборная Кубы проиграла команде Ирана со счетом 1:3 в матче Лиги наций во французском Орлеане.

По предварительным данным, у 28-летнего игрока открытый перелом ноги.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Волейболист сборной Кубы Хавьер Консепсьон досрочно завершил матч Лиги наций против команды Ирана из-за травмы и был госпитализирован.

В воскресенье сборная Кубы проиграла команде Ирана (1-3) в матче Лиги наций во французском Орлеане.

По ходу второй партии Консепсьон неудачно приземлился на ногу после одной из атак и закричал от боли. К игроку немедленно подоспели врачи, а волейболисты окружили его, чтобы загородить от видеокамер. Некоторые из партнеров Консепсьона по команде и зрителей не смогли сдержать слез.

Консепсьону около восьми минут оказывали медицинскую помощь, после чего его унесли с площадки под аплодисменты болельщиков, которые поддержали игрока в связи с полученной травмой. Как сообщает Eurosport, по предварительным данным, у 28-летнего игрока открытый перелом ноги.