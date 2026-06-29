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Кубинский волейболист завершил матч из-за возможного открытого перелома - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Волейбол
 
00:55 29.06.2026 (обновлено: 00:58 29.06.2026)
Кубинский волейболист завершил матч из-за возможного открытого перелома

Кубинец Конспесьон завершил матч Лиги наций из-за возможного открытого перелома

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Волейболист сборной Кубы Хавьер Консепсьон досрочно завершил матч Лиги наций против команды Ирана из-за травмы и был госпитализирован.
  • В воскресенье сборная Кубы проиграла команде Ирана со счетом 1:3 в матче Лиги наций во французском Орлеане.
  • По предварительным данным, у 28-летнего игрока открытый перелом ноги.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Волейболист сборной Кубы Хавьер Консепсьон досрочно завершил матч Лиги наций против команды Ирана из-за травмы и был госпитализирован.
В воскресенье сборная Кубы проиграла команде Ирана (1-3) в матче Лиги наций во французском Орлеане.
По ходу второй партии Консепсьон неудачно приземлился на ногу после одной из атак и закричал от боли. К игроку немедленно подоспели врачи, а волейболисты окружили его, чтобы загородить от видеокамер. Некоторые из партнеров Консепсьона по команде и зрителей не смогли сдержать слез.
Консепсьону около восьми минут оказывали медицинскую помощь, после чего его унесли с площадки под аплодисменты болельщиков, которые поддержали игрока в связи с полученной травмой. Как сообщает Eurosport, по предварительным данным, у 28-летнего игрока открытый перелом ноги.
Кубинцы после восьми игр занимают последнее, 18-е место в таблице Лиги наций, проиграв все матчи. У идущих 14-ми иранцев две победы.
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