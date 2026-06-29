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Российский военный рассказал о работе артиллерии в Красном Лимане - РИА Новости, 29.06.2026
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Российский военный рассказал о работе артиллерии в Красном Лимане

ВС РФ знают, где находятся мирные жители в Красном Лимане, и бьют точно по ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России знают, где в Красном Лимане находятся мирные жители, сообщил командир гаубичного артиллерийского дивизиона 19-го танкового полка группировки "Запад" с позывным Стажер.
  • По его словам, артиллерия работает по ВСУ точно и быстро.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие знают, где в Красном Лимане в ДНР находятся мирные жители, артиллерия точно и быстро работает по ВСУ, сообщил командир гаубичного артиллерийского дивизиона 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" с позывным Стажер.
"Мы стараемся работать быстро, точно и четко для того, чтобы не зацепить наших ребят, которые держатся и закрепились в Красном Лимане. Не попасть по мирным, которые прячутся в подвалах. Мы знаем, где находятся мирные, где находятся враги, где наши. Работаем точно и быстро", - приводит слова Стажера Минобороны РФ.
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Он рассказал, что его подразделение поражает огневые средства противника, пункты управления беспилотниками и обрезает пути, по которым ВСУ эвакуируются из города, подвозят боеприпасы и присылают подкрепление.
"Помимо штатных орудий у нас присутствуют установки "Козерог". "Козерог" себя показывает довольно хорошо, успешно, бьет не хуже, чем Д-30. Бойцы в подразделении настроены только на успех, только на победу, потому что они понимают, что от прикрытия огнем артиллерии зависит дальнейшее продвижение и успех в нашей победе", - добавил Стажер.
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