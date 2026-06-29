Российский военный рассказал о работе артиллерии в Красном Лимане

Он рассказал, что его подразделение поражает огневые средства противника, пункты управления беспилотниками и обрезает пути, по которым ВСУ эвакуируются из города, подвозят боеприпасы и присылают подкрепление.

"Помимо штатных орудий у нас присутствуют установки "Козерог". "Козерог" себя показывает довольно хорошо, успешно, бьет не хуже, чем Д-30. Бойцы в подразделении настроены только на успех, только на победу, потому что они понимают, что от прикрытия огнем артиллерии зависит дальнейшее продвижение и успех в нашей победе", - добавил Стажер.