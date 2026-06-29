Российские военные уничтожили украинский бронетранспортер в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военнослужащие уничтожили украинский бронетранспортер иностранного производства в районе Алексеево-Дружковки.
- Бронетранспортер YPR-765, который стоит на вооружении армии Нидерландов, был обнаружен и уничтожен с помощью FPV-дронов.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинский бронетранспортер иностранного производства в районе Алексеево-Дружковки, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно опубликованному ведомством видео, было уничтожен бронетранспортер YPR-765, которые стоят на вооружении адмии Нидерландов.
Отмечается, что машину обнаружили с помощью беспилотников разведчики отдельного мотострелкового соединения "Южной" группировки войск. После определения и подтверждения точных координат было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели. Расчет FPV-дронов точным попаданием уничтожил бронетранспортер.