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Российские военные уничтожили украинский бронетранспортер в ДНР - РИА Новости, 29.06.2026
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08:41 29.06.2026
Российские военные уничтожили украинский бронетранспортер в ДНР

Российские военные уничтожили украинский БТР в районе Алексеево-Дружковки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие уничтожили украинский бронетранспортер иностранного производства в районе Алексеево-Дружковки.
  • Бронетранспортер YPR-765, который стоит на вооружении армии Нидерландов, был обнаружен и уничтожен с помощью FPV-дронов.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинский бронетранспортер иностранного производства в районе Алексеево-Дружковки, сообщили в Минобороны РФ.
"Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем уничтожили бронетранспортер ВСУ иностранного производства в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Согласно опубликованному ведомством видео, было уничтожен бронетранспортер YPR-765, которые стоят на вооружении адмии Нидерландов.
Отмечается, что машину обнаружили с помощью беспилотников разведчики отдельного мотострелкового соединения "Южной" группировки войск. После определения и подтверждения точных координат было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели. Расчет FPV-дронов точным попаданием уничтожил бронетранспортер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНидерландыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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