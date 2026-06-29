Российские военные уничтожили украинский бронетранспортер в ДНР

Отмечается, что машину обнаружили с помощью беспилотников разведчики отдельного мотострелкового соединения "Южной" группировки войск. После определения и подтверждения точных координат было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели. Расчет FPV-дронов точным попаданием уничтожил бронетранспортер.