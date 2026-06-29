В Венесуэле продолжаются поиски выживших после землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ Спасатели в венесуэльском штате Ла-Гуайра продолжают искать выживших под завалами после землетрясения.

Они выкрикивают имена людей в надежде услышать ответ.

ЛА-ГУАЙРА, 29 июн - РИА Новости. Спасатели в наиболее пострадавшем от землетрясения венесуэльском штате Ла-Гуайра продолжают искать выживших под завалами, выкрикивая имена людей в надежде услышать ответ, передает корреспондент РИА Новости.

На месте крушения дома Coral Beach в районе Лос-Коралес корреспондент агентства наблюдал, как сотрудники спасательных служб пытаются докричаться до людей, которые могут находиться под обломками разрушенных зданий, призывая их подать любой звуковой сигнал, который поможет определить их местонахождение.

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Ранее спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес призвал жителей страны не приезжать в зону бедствия, пояснив, что доступ туда ограничен, поскольку при поиске людей под завалами необходима тишина, чтобы спасатели могли услышать возможные отклики. Журналистам для доступа к местам обрушений также необходима предварительная аккредитация.

В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 430 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1450, в больницах находятся 3150 раненых. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.