Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле продолжаются поиски выживших после землетрясения - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 29.06.2026
В Венесуэле продолжаются поиски выживших после землетрясения

Спасатели в Венесуэле ищут выживших после землетрясения, выкрикивая их имена

© REUTERS / Gaby OraaПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Gaby Oraa
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели в венесуэльском штате Ла-Гуайра продолжают искать выживших под завалами после землетрясения.
  • Они выкрикивают имена людей в надежде услышать ответ.
ЛА-ГУАЙРА, 29 июн - РИА Новости. Спасатели в наиболее пострадавшем от землетрясения венесуэльском штате Ла-Гуайра продолжают искать выживших под завалами, выкрикивая имена людей в надежде услышать ответ, передает корреспондент РИА Новости.
На месте крушения дома Coral Beach в районе Лос-Коралес корреспондент агентства наблюдал, как сотрудники спасательных служб пытаются докричаться до людей, которые могут находиться под обломками разрушенных зданий, призывая их подать любой звуковой сигнал, который поможет определить их местонахождение.
Ранее спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес призвал жителей страны не приезжать в зону бедствия, пояснив, что доступ туда ограничен, поскольку при поиске людей под завалами необходима тишина, чтобы спасатели могли услышать возможные отклики. Журналистам для доступа к местам обрушений также необходима предварительная аккредитация.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 430 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1450, в больницах находятся 3150 раненых. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
В Венесуэле спасатели вытащили из-под завалов 15-летнюю девочку
27 июня, 17:17
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияХорхе РодригесВладимир ПутинЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала