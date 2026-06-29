Васильев призвал подавать иски к международным федерациям

"Какие бы не складывались наши отношения с ними сейчас, хорошо или нет, пусть международные федерации сначала расплатятся с нами до конца. С нашими ребятами и федерациями за те убытки, которые они понесли в связи с незаконным отстранением. И вот тогда они нас будут уважать. Если мы будем последовательными, то это послужит хорошим фундаментом на будущее. Чтобы они задумались, чем для них это может потом обернуться. Такие иски надо обязательно выставлять", - подчеркнул собеседник агентства.