Васильев призвал подавать иски к международным федерациям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Васильев заявил, что российской стороне следует подавать судебные иски и требовать финансовых компенсаций от международных спортивных федераций за незаконное отстранение атлетов от участия в турнирах.
- Международные федерации после рекомендаций МОК ввели санкции против российских спортсменов после начала СВО в 2022 году, запретив им участвовать в международных турнирах.
- Васильев считает, что руководство ОКР и министерства спорта вправе инициировать действия по выставлению исков.
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что российской стороне надо подавать судебные иски и требовать от международных спортивных федераций серьезных финансовых компенсаций за незаконное отстранение атлетов от участия в турнирах, которое повлияло на их карьеру.
После начала СВО в 2022 году международные федерации после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) ввели санкции, запретив российским спортсменам участвовать в международных турнирах. В последнее время многие международные организации вернули россиянам право выступать в полноценном статусе - с флагом и гимном.
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"Нам ни в коем случае нельзя останавливаться. Если мы сейчас простим им все беззаконие, которое они творили в отношении ребят и девушек, сломав им спортивные судьбы, то история через какое-то время может повториться. Поэтому нам необходимо достойно и в полном объеме завершить эту эпопею. Необходимо выставлять встречные иски всем международным федерациям, которые незаконно отстранили наших спортсменов. И требовать огромные денежные компенсации, чтобы для них это было хорошим уроком. Для всех тех русофобов и злодеев, которые навредили и нашим спортсменам, и олимпийскому движению в целом", - сказал Васильев.
Двукратный олимпийский чемпион считает, что руководство Олимпийского комитета России и министерства спорта вправе инициировать подобные действия.
"Какие бы не складывались наши отношения с ними сейчас, хорошо или нет, пусть международные федерации сначала расплатятся с нами до конца. С нашими ребятами и федерациями за те убытки, которые они понесли в связи с незаконным отстранением. И вот тогда они нас будут уважать. Если мы будем последовательными, то это послужит хорошим фундаментом на будущее. Чтобы они задумались, чем для них это может потом обернуться. Такие иски надо обязательно выставлять", - подчеркнул собеседник агентства.
"И дело даже не столько в деньгах, а в том, чтобы те горячие головы, которые хотят кого-то отстранить или кому-то навредить, понимали, что их ждет. Надо еще выставить иски не только федерациям, но и персонально тем лицам, которые инициировали это отстранение, президентам этих организаций. Я считаю, что это будет справедливо", - добавил собеседник агентства.