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Глава МИД Финляндии выступила с заявлением о диалоге с Москвой - РИА Новости, 29.06.2026
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14:58 29.06.2026 (обновлено: 14:59 29.06.2026)
Глава МИД Финляндии выступила с заявлением о диалоге с Москвой

Валтонен: Европа должна понять свои цели перед переговорами с Москвой

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Глава МИД Финляндии Элина Валтонен
 Глава МИД Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европа должна четко определить цели переговоров с Россией по Украине.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Европа должна окончательно определиться с тем, чего хочет добиться от переговоров с Россией по Украине, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
"Перед тем как мы будем наперегонки звонить в Москву, мы должны четко понимать, чего хотим добиться такой дипломатией. Должен наступить устойчивый мир", — написала она в соцсети X.
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В воскресенье министр иностранных дел Финляндии отметила подготовку к переговорам Евросоюза с Москвой, но заявила, что время для них еще не пришло. Валтонен также утверждает, что сейчас Европе "не время думать" о торговых или политических связях с Россией.
Глава Евросовету Антониу Кошта ранее заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Попытки Кошты установить контакт с Россией вызвали дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога, и какой момент нужно выбрать для этого.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что ЕС пока ограничивается спекуляциями относительно кандидатуры возможного переговорщика с Москвой.
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