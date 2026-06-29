Глава МИД Финляндии выступила с заявлением о диалоге с Москвой

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Европа должна окончательно определиться с тем, чего хочет добиться от переговоров с Россией по Украине, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Глава Евросовету Антониу Кошта ранее заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Попытки Кошты установить контакт с Россией вызвали дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога, и какой момент нужно выбрать для этого.