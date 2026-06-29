"Пообещали кусок золота": за что жестоко убили студента в Омске

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Заманили на пустырь и зарезали — в Омской области расследуют убийство студента, пропавшего больше недели назад. Подозреваемых шестеро — три девушки и трое молодых людей. К преступлению готовились: купили скотч, пакеты, перчатки. И даже приехали в Омск из других регионов.

"Разработали план"

О пропаже студента-третьекурсника Александра Трипутеня стало известно 20 июня. В группе во "ВКонтакте" ОмГУ сказано, что днем он вышел из дома в Советском округе. Последний раз был на связи с родными около 17:00. Почти неделю его искали родители, друзья, полицейские, волонтеры. Двадцать шестого июня на пустыре в пригороде Омска нашли труп. Руки были связаны скотчем, четыре ножевых ранения: три в шею, одно в грудь.

Позднее задержали шестерых, которые, по мнению следствия, могут быть причастны к убийству. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в ходе проведения комплекса разыскных мероприятий оперативники определили группу молодых людей в возрасте 22-24 лет из круга общения студента.

"Было установлено, что из корыстной заинтересованности они заманили потерпевшего на пустырь, связали, нанесли ему несколько ножевых ранений и попытались спрятать тело, — рассказала Волк. — Также оперативники выяснили, что к совершению преступления злоумышленники тщательно подготовились: разработали план, а для его осуществления купили скотч, пакеты и перчатки, приняли меры для создания алиби".

"Драться не умел"

Саша был "домашним молодым человеком", говорит Елена, мать Александра Трипутеня.

"Еще ни разу в жизни не ночевал у друзей. Чуть темнело, я его просила возвращаться с прогулок. Если куда-то уходил, каждые полчаса присылал мне сообщения", — плачет она.

В день исчезновения сына Елена лежала в больнице с инсультом. Но дома был отец. Ничего странного в поведении Александра он не заметил.

"Накануне он со школьными друзьями сидел в кафе, домой вернулся в хорошем настроении. Ни на угрозы, ни на шантаж нам не жаловался, хотя мог поделиться почти всем. Мне писал 20 апреля, что будет готовиться к зачетам".

Версию, что Александра убили ради ограбления, Елена Трипутень считает несостоятельной.

"У него и денег-то особо не было: мы ему давали по десять тысяч рублей в месяц на обеды, но он все тратил. Красть было нечего: даже телефон у него старый, с которым еще в школу ходил", — поясняет она.

Никого из задержанных мать погибшего не знает, хотя знакома со многими друзьями сына. Но уверена: выманить его к месту трагедии мог только человек, с которым он тесно общался.

"Место, где нашли тело, — в 15 километрах от Омска. Он туда на такси ехал. Уверена: к неизвестным он бы так далеко не отправился. Молодежными сходками не интересовался, драться не умел", — добавляет Елена.

"Заманили при помощи самородка"

Александр учился на третьем курсе в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского на факультете истории, теологии и международных отношений. По словам матери, историком хотел быть с детства.

"Читать научился в два года и уже в школе определился с будущей профессией, — вспоминает собеседница РИА Новости. — В институт поступил с первого раза, на бюджет. Он был очень добрый. Каждый день мне звонят его знакомые и рассказывают, как он им помогал. Возможно, к месту убийства могли заманить под предлогом помощи кому-то из друзей".

У следственных органов другая версия. Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Омского областного суда Аскер Абишов, при избрании подозреваемым меры пресечения говорили о заманивании студента к месту преступления под предлогом передачи ему золотого самородка.

Также на заседании всплыл и возможный мотив убийства — одна из обвиняемых призналась в личном неприязненном отношении к погибшему.

По сообщению журналистов 12-го канала, присутствовавших в зале суда, убитый был влюблен в одну из подозреваемых и проявил излишнюю навязчивость.

"Они сейчас все что угодно скажут, лишь бы себя отмазать. У сына не было девушки, да и золотом он не интересовался", — подчеркивает Елена Трипутень.

На заседании также выяснилось, что пятеро подозреваемых приехали в Омск из других городов — Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. И только одна девушка была местная. Именно она, по мнению следствия, "вступила в предварительный сговор с другими обвиняемыми, согласовав с ними дату и место совершения преступления".

Личности задержанных пока не разглашаются. Но известно, что одна из фигуранток имеет множество грамот как волонтер — их в качестве характеризующих документов попросил приобщить к материалам следствия адвокат.