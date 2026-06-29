Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш на открытии Саммита парламентов стран НАТО обратил внимание на сорванные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.
- По словам Куртулмуша, страны, не желавшие мира, включая экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и представителей Франции, помешали подписанию мирного соглашения между Россией и Украиной.
- Куртулмуш отметил, что, несмотря на срыв мирного соглашения, в Стамбуле были достигнуты договоренности о "зерновой сделке" и об обмене пленными.
СТАМБУЛ, 29 июн – РИА Новости. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш в своей речи на открытии Саммита парламентов стран НАТО обратил внимание членов альянса на то, что переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной сорвали страны, не желавшие мира.
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Свою речь Куртулмуш начал с напоминания о прошедших в Стамбуле российско-украинских переговорах.
"В этом же здании в нескольких сотнях метров проходили переговоры российской и украинской делегаций, они тогда подписали черновики почти финальной версии мирного соглашения. К сожалению, тогда соглашение не было подписано на фоне имевшихся на тот момент обстоятельств и из-за ряда стран, не желавших мира", - заявил Куртулмуш, выступая на открытии Саммита парламентов стран НАТО в Стамбуле, транслировавшемся онлайн.
Спикер парламента отметил, что, по мнению Турции, переговоры в 2022 году не были безрезультатными, так как именно в Стамбуле было достигнуто соглашение о "зерновой сделке" и состоялись обмены пленными.
Президент России Владимир Путин в июне рассказал, что после достижения договоренностей с Украиной в Стамбуле в 2022 году и парафирования соглашения "один коллега" - президент Франции Эммануэль Макрон - позвонил и сказал, что Украина не может подписывать такие исторические документы "с пистолетом у виска". Он убедил Путина отвести войска от Киева.
Великобритания и ЕС систематически препятствуют политическим и дипломатическим путям урегулирования украинского кризиса, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как отметила Захарова, Британия играет особую роль в подрыве мирных инициатив. Так, экс-премьер Борис Джонсон в 2022 году призвал киевское руководство не подписывать стамбульское соглашение с РФ, выбрав конфронтацию.