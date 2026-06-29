В Турции напомнили НАТО, кто виновен в срыве переговоров по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш на открытии Саммита парламентов стран НАТО обратил внимание на сорванные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

По словам Куртулмуша, страны, не желавшие мира, включая экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и представителей Франции, помешали подписанию мирного соглашения между Россией и Украиной.

Куртулмуш отметил, что, несмотря на срыв мирного соглашения, в Стамбуле были достигнуты договоренности о "зерновой сделке" и об обмене пленными.

СТАМБУЛ, 29 июн – РИА Новости. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш в своей речи на открытии Саммита парламентов стран НАТО обратил внимание членов альянса на то, что переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной сорвали страны, не желавшие мира.

Россия и Украина в 2022 году в Стамбуле были близки к заключению договоренности, но экс-премьер Великобритании Борис Джонсон запретил Владимиру Зеленскому подписывать мирное соглашение, против подписания выступили и представители Франции.

Свою речь Куртулмуш начал с напоминания о прошедших в Стамбуле российско-украинских переговорах.

"В этом же здании в нескольких сотнях метров проходили переговоры российской и украинской делегаций, они тогда подписали черновики почти финальной версии мирного соглашения. К сожалению, тогда соглашение не было подписано на фоне имевшихся на тот момент обстоятельств и из-за ряда стран, не желавших мира", - заявил Куртулмуш, выступая на открытии Саммита парламентов стран НАТО в Стамбуле, транслировавшемся онлайн.

Спикер парламента отметил, что, по мнению Турции, переговоры в 2022 году не были безрезультатными, так как именно в Стамбуле было достигнуто соглашение о "зерновой сделке" и состоялись обмены пленными.

Президент России Владимир Путин в июне рассказал, что после достижения договоренностей с Украиной в Стамбуле в 2022 году и парафирования соглашения "один коллега" - президент Франции Эммануэль Макрон - позвонил и сказал, что Украина не может подписывать такие исторические документы "с пистолетом у виска". Он убедил Путина отвести войска от Киева.