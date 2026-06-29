Более 50 туристов попали в больницу с подозрением на отравление в Анталье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 50 туристов были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление после рафтинга в национальном парке Кепрюлю-Каньон.
- Инцидент произошел в районе Манавгат: группа местных туристов пообедала в одном из расположенных на берегу туристических комплексов после сплава по реке Кепрючай.
АНКАРА, 29 июн — РИА Новости. Более 50 туристов были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление после рафтинга в национальном парке Кепрюлю-Каньон в турецкой провинции Анталья, сообщило агентство DHA.
"После обеда у 52 человек появились признаки пищевого отравления", — сообщает издание.
По его данным, инцидент произошел в районе Манавгат. Группа местных туристов, прибывшая на однодневную экскурсию из Коньи, после сплава по реке Кепрючай пообедала в одном из расположенных на берегу туристических комплексов.
Вскоре после приема пищи 52 человека почувствовали недомогание. Их доставили в государственную больницу Манавгата, где врачи оказали необходимую помощь.
По информации издания, к утру все госпитализированные были выписаны.
Проверку по факту произошедшего начали районное управление сельского и лесного хозяйства, а также управление культуры и туризма провинции Анталья. Специалисты устанавливают причины предполагаемого отравления.
Национальный парк Кепрюлю-Каньон в районе Манавгат является одним из крупнейших центров рафтинга в Турции. Ежегодно его посещают сотни тысяч туристов, включая иностранных гостей. Помимо сплавов по реке Кепрючай, парк известен природными достопримечательностями, пешеходными маршрутами и древнеримским мостом Олук.