Более 50 туристов попали в больницу с подозрением на отравление в Анталье

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 50 туристов были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление после рафтинга в национальном парке Кепрюлю-Каньон.

Инцидент произошел в районе Манавгат: группа местных туристов пообедала в одном из расположенных на берегу туристических комплексов после сплава по реке Кепрючай.

АНКАРА, 29 июн — РИА Новости. Более 50 туристов были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление после рафтинга в национальном парке Кепрюлю-Каньон в турецкой провинции Анталья, сообщило агентство Более 50 туристов были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление после рафтинга в национальном парке Кепрюлю-Каньон в турецкой провинции Анталья, сообщило агентство DHA

"После обеда у 52 человек появились признаки пищевого отравления", — сообщает издание.

По его данным, инцидент произошел в районе Манавгат. Группа местных туристов, прибывшая на однодневную экскурсию из Коньи , после сплава по реке Кепрючай пообедала в одном из расположенных на берегу туристических комплексов.

Вскоре после приема пищи 52 человека почувствовали недомогание. Их доставили в государственную больницу Манавгата, где врачи оказали необходимую помощь.

По информации издания, к утру все госпитализированные были выписаны.

Проверку по факту произошедшего начали районное управление сельского и лесного хозяйства, а также управление культуры и туризма провинции Анталья . Специалисты устанавливают причины предполагаемого отравления.