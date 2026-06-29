В Турции сделали внезапное заявление о войне с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Решение НАТО о вооруженном конфликте с Россией будет зависеть от результатов предстоящего саммита альянса в Анкаре.

Европа просчитывает вероятность полномасштабной войны с Россией, и Москва допускает возможность такого сценария к 2030 году.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Решение Североатлантического альянса (НАТО) о вооруженном конфликте с Россией будет зависеть от итогов предстоящего саммита блока в Анкаре, считают в издании Решение Североатлантического альянса (НАТО) о вооруженном конфликте с Россией будет зависеть от итогов предстоящего саммита блока в Анкаре, считают в издании Türkiye

"Европа уже сегодня просчитывает вероятность полномасштабной войны с Россией Москва , в свою очередь, допускает, что такой сценарий может быть реализован к 2030 году. Смогут ли США и НАТО остаться в стороне от подобных событий? В этом контексте крайне важны оценки и заявления, которые прозвучат на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля. Эта встреча может принести весьма примечательные результаты", — сообщается в материале.

Отмечается, что западные страны сейчас делают все, чтобы поддерживать Киев, и отсылая "огромное количество военной помощи", рассчитывают на ослабление России, но безуспешно.

Автор статьи призвал следить, какие сигналы во имя всеобщего мира будут поданы из турецкой столицы и выразил надежду, что здравый смысл восторжествует.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе . В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.