Эксперт назвал единственное условие, при котором отдых в Турции подешевеет

Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье. Архивное фото

Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье

Краткий пересказ от РИА ИИ Годовая инфляция в Турции ускорилась до 32,61% по итогам мая, сообщил Институт статистики республики (TÜİK), в то же время группа независимых экономистов (ENAG) зафиксировала годовой рост инфляции в 53,13%.

Туристический сектор Турции испытывает давление из-за высокой инфляции, которая увеличивает издержки бизнеса и снижает рентабельность отрасли.

Туристическая отрасль Турции столкнулась с удорожанием отдыха, что привело к выбору туристами более доступных направлений, включая Египет и Грецию.

АНКАРА, 29 июн - РИА Новости. Турция останется дорогим направлением для иностранных туристов до тех пор, пока в стране сохраняется высокая инфляция, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

Годовая инфляция в Турции ускорилась до 32,61% по итогам мая с 32,37% месяцем ранее, сообщил в начале июня Институт статистики республики (TÜİK). В то же время, по подсчетам группы независимых экономистов (ENAG), инфляция составила 2,16% в мае в месячном выражении и 53,13% за год.

"Пока сохраняется высокая инфляция, Турция будет оставаться дорогим туристическим направлением. Лишь в случае непредвиденной девальвации, вероятность которой невысока, цены в долларовом выражении могут относительно нормализоваться", — сказал собеседник агентства.

Стоимость отдыха российских туристов в Турции по системе "все включено" в июле начинается от 120 тысяч рублей на 10 дней на двоих при бронировании в июне, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Газета Ekonomim сообщала, что турецкий турсектор вступил в новый летний сезон под давлением высокой инфляции, которая увеличивает издержки бизнеса и снижает рентабельность отрасли. Как заявлял РИА Новости туроператор из Бодрума, представитель турсектора Акын Боке, отдых в Турции постепенно становится дорогим удовольствием для российских туристов.

В последние два года туристическая отрасль Турции неоднократно сталкивалась с критикой из-за резкого роста стоимости отдыха. Отельеры и представители турбизнеса отмечали, что высокая инфляция, рост зарплат, цен на продукты, электроэнергию и услуги привели к заметному удорожанию гостиниц, ресторанов и туристических сервисов в валютном выражении. На этом фоне часть европейских туристов начала выбирать более доступные направления, включая Египет и Грецию.