Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал единственное условие, при котором отдых в Турции подешевеет - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
01:42 29.06.2026
Эксперт назвал единственное условие, при котором отдых в Турции подешевеет

Эрчин: отдых в Турции подешевеет при снижении инфляции

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкШезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Годовая инфляция в Турции ускорилась до 32,61% по итогам мая, сообщил Институт статистики республики (TÜİK), в то же время группа независимых экономистов (ENAG) зафиксировала годовой рост инфляции в 53,13%.
  • Туристический сектор Турции испытывает давление из-за высокой инфляции, которая увеличивает издержки бизнеса и снижает рентабельность отрасли.
  • Туристическая отрасль Турции столкнулась с удорожанием отдыха, что привело к выбору туристами более доступных направлений, включая Египет и Грецию.
АНКАРА, 29 июн - РИА Новости. Турция останется дорогим направлением для иностранных туристов до тех пор, пока в стране сохраняется высокая инфляция, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Годовая инфляция в Турции ускорилась до 32,61% по итогам мая с 32,37% месяцем ранее, сообщил в начале июня Институт статистики республики (TÜİK). В то же время, по подсчетам группы независимых экономистов (ENAG), инфляция составила 2,16% в мае в месячном выражении и 53,13% за год.
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Туроператор рассказал, почему Анталья теряет часть российских туристов
25 июня, 04:31
"Пока сохраняется высокая инфляция, Турция будет оставаться дорогим туристическим направлением. Лишь в случае непредвиденной девальвации, вероятность которой невысока, цены в долларовом выражении могут относительно нормализоваться", — сказал собеседник агентства.
Стоимость отдыха российских туристов в Турции по системе "все включено" в июле начинается от 120 тысяч рублей на 10 дней на двоих при бронировании в июне, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Газета Ekonomim сообщала, что турецкий турсектор вступил в новый летний сезон под давлением высокой инфляции, которая увеличивает издержки бизнеса и снижает рентабельность отрасли. Как заявлял РИА Новости туроператор из Бодрума, представитель турсектора Акын Боке, отдых в Турции постепенно становится дорогим удовольствием для российских туристов.
В последние два года туристическая отрасль Турции неоднократно сталкивалась с критикой из-за резкого роста стоимости отдыха. Отельеры и представители турбизнеса отмечали, что высокая инфляция, рост зарплат, цен на продукты, электроэнергию и услуги привели к заметному удорожанию гостиниц, ресторанов и туристических сервисов в валютном выражении. На этом фоне часть европейских туристов начала выбирать более доступные направления, включая Египет и Грецию.
При этом Россия сохраняет статус крупнейшего въездного рынка для турецкого туризма. По данным министерства культуры и туризма Турции, в 2025 году страну посетили около 6,9 миллиона российских туристов, большинство из которых отдыхали на курортах Антальи, Аланьи, Кемера, Белека и других городов Средиземноморского побережья.
Пляж в Бодруме, Турция - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Отели в Турции могут сократить ассортимент алкоголя в системе все включено
23 июня, 04:52
 
ТуризмТурцияБодрумЕгипетАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала