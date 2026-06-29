В Челябинской области пропавшую туристку ищут с помощью квадрокоптеров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Туристку унесло на сапборде течением во время сплава по реке Ай в Челябинской области.
- Поисково-спасательные мероприятия проводятся с применением квадрокоптеров.
- В группе, в составе которой участвовала в сплаве пропавшая женщина, было 15 человек.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Туристку, которую унесло на сапборде течением во время сплава по реке Ай в Челябинской области, ищут с помощью квадрокоптеров, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
По информации поисково-спасательной службы Челябинской области, днем 28 июня группа туристов отправилась на сплав по реке Ай, в какой-то момент 35-летняя девушка ударилась веслом о камни, перевернулась и сильное течение реки унесло ее. В СУСК уточняли, что организовал сплав и занимался прокатом оборудования индивидуальный предприниматель.
"В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов совместно с экстренными службами проводятся поисково-спасательные мероприятия, в том числе с применением квадрокоптеров", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, отметили в ведомстве, группа, в составе которой участвовала в сплаве на сапбордах пропавшая женщина, состояла из 15 человек.
Как ранее поясняли РИА Новости в региональном главке МЧС, тургруппа не регистрировала свой маршрут. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.