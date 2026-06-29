Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области пропавшую туристку ищут с помощью квадрокоптеров - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 29.06.2026
В Челябинской области пропавшую туристку ищут с помощью квадрокоптеров

Пропавшую в реке Ай в Челябинской области туристку ищут с помощью квадрокоптеров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристку унесло на сапборде течением во время сплава по реке Ай в Челябинской области.
  • Поисково-спасательные мероприятия проводятся с применением квадрокоптеров.
  • В группе, в составе которой участвовала в сплаве пропавшая женщина, было 15 человек.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Туристку, которую унесло на сапборде течением во время сплава по реке Ай в Челябинской области, ищут с помощью квадрокоптеров, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
По информации поисково-спасательной службы Челябинской области, днем 28 июня группа туристов отправилась на сплав по реке Ай, в какой-то момент 35-летняя девушка ударилась веслом о камни, перевернулась и сильное течение реки унесло ее. В СУСК уточняли, что организовал сплав и занимался прокатом оборудования индивидуальный предприниматель.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
В КЧР во время сплава на катамаране перевернулись туристы
19 июня, 20:41
"В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов совместно с экстренными службами проводятся поисково-спасательные мероприятия, в том числе с применением квадрокоптеров", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, отметили в ведомстве, группа, в составе которой участвовала в сплаве на сапбордах пропавшая женщина, состояла из 15 человек.
Как ранее поясняли РИА Новости в региональном главке МЧС, тургруппа не регистрировала свой маршрут. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Туристка, пропавшая на Урале, была из незарегистрированной группы
Вчера, 15:07
 
ПроисшествияЧелябинская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала