В Челябинской области пропавшую туристку ищут с помощью квадрокоптеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Туристку, которую унесло на сапборде течением во время сплава по реке Ай в Челябинской области, ищут с помощью квадрокоптеров, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По предварительным данным, отметили в ведомстве, группа, в составе которой участвовала в сплаве на сапбордах пропавшая женщина, состояла из 15 человек.