Туристка, пропавшая на Урале, была из незарегистрированной группы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Челябинской области туристка перевернулась во время сплава по реке Ай, после чего ее унесло течением.
- Она была из незарегистрированной группы.
- Поиски продолжаются.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Девушка, которую унесло течением реки Ай в Челябинской области, была из незарегистрированной туристической группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
По информации поисково-спасательной службы Челябинской области, днем 28 июня группа отправилась на сплав по реке Ай, в какой-то момент 35-летняя туристка ударилась веслом о камни, перевернулась, и сильное течение реки унесло ее. Специалисты Златоустовского поисково-спасательного отряда совместно с другими экстренными службами продолжают поиски девушки.
"Группа не регистрировала свой маршрут", – сказала собеседница агентства.
Река Ай считается одним из самых популярных в регионе маршрутов для активного отдыха.