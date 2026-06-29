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Туристка, пропавшая на Урале, была из незарегистрированной группы - РИА Новости, 29.06.2026
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15:07 29.06.2026
Туристка, пропавшая на Урале, была из незарегистрированной группы

Пропавшая в Челябинской области туристка была из незарегистрированной группы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Челябинской области туристка перевернулась во время сплава по реке Ай, после чего ее унесло течением.
  • Она была из незарегистрированной группы.
  • Поиски продолжаются.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Девушка, которую унесло течением реки Ай в Челябинской области, была из незарегистрированной туристической группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
По информации поисково-спасательной службы Челябинской области, днем 28 июня группа отправилась на сплав по реке Ай, в какой-то момент 35-летняя туристка ударилась веслом о камни, перевернулась, и сильное течение реки унесло ее. Специалисты Златоустовского поисково-спасательного отряда совместно с другими экстренными службами продолжают поиски девушки.
"Группа не регистрировала свой маршрут", – сказала собеседница агентства.
Река Ай считается одним из самых популярных в регионе маршрутов для активного отдыха.
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