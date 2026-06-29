Цискаридзе стал лауреатом "Хрустальной Турандот" в номинации "Лучший дебют"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Цискаридзе стал лауреатом премии "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучший дебют" за роль в спектакле "Кабала святош".
- Статуэтку вручили актер Сергей Маковецкий и телеведущая Дарья Златопольская на XXXV Юбилейной церемонии вручения театральной премии "Хрустальная Турандот".
- Цискаридзе отметил, что ранее не получал премию "Хрустальная Турандот" и для этого ему пришлось прийти на сцену драматического театра.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Народный артист РФ Николай Цискаридзе стал лауреатом премии "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучший дебют" за роль в спектакле "Кабала святош", передает корреспондент РИА Новости.
XXXV Юбилейная церемония вручения театральной премии "Хрустальная Турандот" проходит в понедельник в музее-заповеднике "Архангельское".
Статуэтку вручили актер Сергей Маковецкий и телеведущая Дарья Златопольская.
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"Коленька, дорогой, идите поближе. Действительно, вручать премию за дебют начинающему, молодому артисту - это такое счастье. Особенно, когда твой дебют прогрел на всю Москву", - сказал с улыбкой Маковецкий со сцены.
Цискаридзе отметил, что в своей профессии артиста балета он собрал все возможные титулы среди представителей своего поколения, однако премию "Хрустальная Турандот" он ранее не получал, для этого ему пришлось прийти на сцену драматического театра.
"Вы знаете, быть дебютантом в моем возрасте - безумно приятно. У меня из муз осталась только опера, но это я тоже делал в шутку. Это большое счастье, я безумно вам благодарен - тем более, что здесь присутствуют такие великие артисты. Знаете Сережа (Маковецкий - ред.), который был на спектакле, сказал фантастическую фразу: "Короля сыграть нельзя, королем можно только быть". Если честно, каждый раз, когда меня гримируют перед спектаклем, я все время об этом думаю и представляю: "Все-таки я немножко Де Бурбо", - добавил артист, получая награду.