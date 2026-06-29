Цискаридзе стал лауреатом "Хрустальной Турандот" в номинации "Лучший дебют"

Цискаридзе отметил, что в своей профессии артиста балета он собрал все возможные титулы среди представителей своего поколения, однако премию "Хрустальная Турандот" он ранее не получал, для этого ему пришлось прийти на сцену драматического театра.

"Вы знаете, быть дебютантом в моем возрасте - безумно приятно. У меня из муз осталась только опера, но это я тоже делал в шутку. Это большое счастье, я безумно вам благодарен - тем более, что здесь присутствуют такие великие артисты. Знаете Сережа (Маковецкий - ред.), который был на спектакле, сказал фантастическую фразу: "Короля сыграть нельзя, королем можно только быть". Если честно, каждый раз, когда меня гримируют перед спектаклем, я все время об этом думаю и представляю: "Все-таки я немножко Де Бурбо", - добавил артист, получая награду.