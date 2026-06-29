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Центробанк определил объемы покупки валюты на II полугодие - РИА Новости, 29.06.2026
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12:50 29.06.2026 (обновлено: 12:54 29.06.2026)
Центробанк определил объемы покупки валюты на II полугодие

ЦБ определил объемы операций на внутреннем валютном рынке до конца года

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центробанк определил объемы операций на внутреннем валютном рынке на второе полугодие 2026 года.
  • С 1 по 6 июля 2026 года Банк России будет осуществлять суммарную покупку валюты в объеме 9,34 миллиарда рублей в день.
  • Во втором полугодии ЦБ будет добавлять к регулярным операциям продажу валюты на 0,58 миллиарда рублей в день.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Центробанк определил объемы операций на внутреннем валютном рынке на второе полугодие, следует из пресс-релиза регулятора.
"С учетом анонсированного Минфином России объема покупок валюты в рамках бюджетного правила на период с 5 июня по 6 июля 2026 года (9,91 миллиарда рублей в день) Банк России с 1 по 6 июля 2026 года будет осуществлять суммарную покупку валюты в объеме 9,34 миллиарда рублей в день", — говорится в документе.
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ЦБ также рассчитал дополнительные ежедневные объемы продажи валюты. Основой стали данные о покупке или продаже валюты по бюджетному правилу, которые Минфин публикует на третий рабочий день каждого месяца. Их скорректировали с учетом продажи валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые рублевые активы. В первом полугодии объем таких операций составил 74,8 миллиарда рублей, то есть при равномерном распределении на второе полугодие он будет равняться 0,58 миллиарда рублей в день.
При этом в ЦБ подчеркнули, что в 2025 году средства ФНБ на покрытие дефицита бюджета вне бюджетного правила не использовались.
Объем корректировок на первое полугодие 2027 года регулятор объявит в конце текущего.
Бюджетное правило призвано ослабить негативное воздействие колебаний нефтяных котировок на национальную экономику. Оно устанавливает цену отсечения для нефти — если стоимость барреля марки Urals превысит этот уровень, то нефтегазовые сверхдоходы направляются на покупку валюты в Фонд национального благосостояния, если же упадут ниже — то валюта продается.
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