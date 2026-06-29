Центробанк определил объемы покупки валюты на II полугодие

Краткий пересказ от РИА ИИ Центробанк определил объемы операций на внутреннем валютном рынке на второе полугодие 2026 года.

С 1 по 6 июля 2026 года Банк России будет осуществлять суммарную покупку валюты в объеме 9,34 миллиарда рублей в день.

Во втором полугодии ЦБ будет добавлять к регулярным операциям продажу валюты на 0,58 миллиарда рублей в день.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Центробанк определил объемы операций на внутреннем валютном рынке на второе полугодие, следует из Центробанк определил объемы операций на внутреннем валютном рынке на второе полугодие, следует из пресс-релиза регулятора.

"С учетом анонсированного Минфином России объема покупок валюты в рамках бюджетного правила на период с 5 июня по 6 июля 2026 года (9,91 миллиарда рублей в день) Банк России с 1 по 6 июля 2026 года будет осуществлять суммарную покупку валюты в объеме 9,34 миллиарда рублей в день", — говорится в документе.

ЦБ также рассчитал дополнительные ежедневные объемы продажи валюты. Основой стали данные о покупке или продаже валюты по бюджетному правилу, которые Минфин публикует на третий рабочий день каждого месяца. Их скорректировали с учетом продажи валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые рублевые активы. В первом полугодии объем таких операций составил 74,8 миллиарда рублей, то есть при равномерном распределении на второе полугодие он будет равняться 0,58 миллиарда рублей в день.

При этом в ЦБ подчеркнули, что в 2025 году средства ФНБ на покрытие дефицита бюджета вне бюджетного правила не использовались.

Объем корректировок на первое полугодие 2027 года регулятор объявит в конце текущего.