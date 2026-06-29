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Семь помещений для бизнеса в Царицыне выставлены на открытые торги - РИА Новости, 29.06.2026
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07:20 29.06.2026
Семь помещений для бизнеса в Царицыне выставлены на открытые торги

На аукционах реализуют семь помещений для развития бизнеса в Царицыне

© Фото : Пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политикеСемь помещений для бизнеса в Царицыне выставлены на открытые торги
Семь помещений для бизнеса в Царицыне выставлены на открытые торги - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике
Семь помещений для бизнеса в Царицыне выставлены на открытые торги
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москва выставила на открытые торги семь помещений свободного назначения для развития бизнеса на Кантемировской улице в районе Царицыно, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.
"Сейчас предпринимателям доступно на торгах семь объектов на Кантемировской улице. Помещения имеют важные для бизнеса характеристики: свободное назначение, удобное расположение на первых этажах новых домов и отдельные входы. Площадь объектов варьируется от 61,8 до 154,5 квадратного метра и позволяет максимально эффективно зонировать пространство, что важно для организаций в сфере медицины, образования или сетевой торговли. Прием заявок от физических и юридических лиц открыт до 10 июля", — привели в пресс-службе ДКП слова Пуртова.
Он подчеркнул, что приобретение коммерческого помещения в сложившемся жилом квартале — это надежная и долгосрочная инвестиция. Такое расположение позволяет четко спрогнозировать уровень спроса.
Помещения находятся по адресам: Кантемировская улица, дом 35а, корпуса 1 и 2. Открытые аукционы пройдут 17 июля на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Имущество, которое столица выставляет на торги, можно посмотреть на городском Инвестиционном портале в разделе "Торги Москвы". Там есть вся информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

Развитие онлайн-сервисов для предпринимательства отвечает целям нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и столичного регионального проекта "Цифровое государственное управление".
 
МоскваКирилл ПуртовТоргиРосэлторгТвой бизнес – новости
 
 
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