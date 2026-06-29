Семь помещений для бизнеса в Царицыне выставлены на открытые торги

Семь помещений для бизнеса в Царицыне выставлены на открытые торги

© Фото : Пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике Семь помещений для бизнеса в Царицыне выставлены на открытые торги

Семь помещений для бизнеса в Царицыне выставлены на открытые торги

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москва выставила на открытые торги семь помещений свободного назначения для развития бизнеса на Кантемировской улице в районе Царицыно, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.

"Сейчас предпринимателям доступно на торгах семь объектов на Кантемировской улице. Помещения имеют важные для бизнеса характеристики: свободное назначение, удобное расположение на первых этажах новых домов и отдельные входы. Площадь объектов варьируется от 61,8 до 154,5 квадратного метра и позволяет максимально эффективно зонировать пространство, что важно для организаций в сфере медицины, образования или сетевой торговли. Прием заявок от физических и юридических лиц открыт до 10 июля", — привели в пресс-службе ДКП слова Пуртова.

Он подчеркнул, что приобретение коммерческого помещения в сложившемся жилом квартале — это надежная и долгосрочная инвестиция. Такое расположение позволяет четко спрогнозировать уровень спроса.

Помещения находятся по адресам: Кантемировская улица, дом 35а, корпуса 1 и 2. Открытые аукционы пройдут 17 июля на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.