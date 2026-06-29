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Смоленские сельхозпредприятия скосили почти 10 тысяч гектаров травы - РИА Новости, 29.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
23:03 29.06.2026
Смоленские сельхозпредприятия скосили почти 10 тысяч гектаров травы

Сельхозпредприятия в Смоленской области скосили почти 10 тысяч гектаров травы

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСозревающий овес
Созревающий овес - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сельхозпредприятия в Смоленской области скосили 9,78 тысячи гектаров многолетних трав, что на 1,79 тысячи гектаров больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он уточнил, что в числе территорий, где работы ведутся наиболее активно, — Сафоновский и Руднянский муниципальные округа. Заготовка сена в понедельник составляет 1,95 тысячи тонн, что в 3,2 раза превышает уровень прошлого года. Высокие показатели демонстрируют Руднянский и Рославльский муниципальные округа.
"Заготовлено 55,5 тысячи тонн сенажа, что на 12,84 тысячи тонн выше уровня прошлого года. Лидером по этому направлению является Сафоновский муниципальный округ, где заготовлено 19,4 тысячи тонн — это почти треть общего объема сенажа, заготовленного в регионе", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
По словам губернатора, силоса заготовлено 13,3 тысячи тонн, что на 0,4 тысячи тонн выше уровня прошлого года. Лидирующие позиции по этому направлению занимают Новодугинский муниципальный округ, где заготовлено 6 тысяч тонн, и Гагаринский муниципальный округ — 5,5 тысячи тонн.
"Продолжаем поддерживать наших сельхозпроизводителей: предоставляем им гранты, субсидии, льготные кредиты, помогаем обновлять технику. Именно от их работы зависят продовольственная безопасность региона, стабильность и развитие агропромышленного комплекса", — подытожил Анохин.
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