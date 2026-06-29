Рейтинг@Mail.ru
Лимиты на продажу топлива введут в Якутии для предотвращения дефицита - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
14:41 29.06.2026
Лимиты на продажу топлива введут в Якутии для предотвращения дефицита

Лимиты на продажу топлива будут действовать в Якутии для предотвращения дефицита

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Якутии для предотвращения искусственного дефицита вводят лимиты на продажу топлива у госпредприятия АО "Саханефтегазсбыт", сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В министерстве по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии отметили, что такие меры принимаются для предотвращения ажиотажного спроса и обеспечения стабильного снабжения внутреннего рынка нефтепродуктами.
"В эти дни в ряде муниципалитетов зафиксированы случаи крупного закупа топлива тарами. Для недопущения спекуляций и создания искусственного дефицита мы вводим лимиты на продажу топлива", – пояснил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Дмитрий Лепчиков, его слова приводит пресс-служба регправительства.
Отмечается, что лимиты коснутся не всей сети автозаправочных станций, а АЗС в Нерюнгринском, Алданском, Мегино-Кангаласском, Намском, Хангаласском, Ленском, Усть-Майском районах и в городе Якутске, где зафиксирован наибольший ажиотаж. Отпуск на одно транспортное средство составит 30 литров бензина, лимит по дизельному топливу – 200 литров. Также временно запрещен отпуск топлива в любую переносную тару.
"Лимиты – мера, конечно, крайняя, ввиду острой необходимости. Но она временная, пока не стабилизируется ситуация на рынке нефтепродуктов. Просим отнестись к этому с пониманием", – обратился к якутянам Лепчиков.
 
Республика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала