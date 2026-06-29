Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций. Архивное фото

Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций

Лимиты на продажу топлива введут в Якутии для предотвращения дефицита

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Якутии для предотвращения искусственного дефицита вводят лимиты на продажу топлива у госпредприятия АО "Саханефтегазсбыт", сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В министерстве по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии отметили, что такие меры принимаются для предотвращения ажиотажного спроса и обеспечения стабильного снабжения внутреннего рынка нефтепродуктами.

"В эти дни в ряде муниципалитетов зафиксированы случаи крупного закупа топлива тарами. Для недопущения спекуляций и создания искусственного дефицита мы вводим лимиты на продажу топлива", – пояснил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Дмитрий Лепчиков, его слова приводит пресс-служба регправительства.

Отмечается, что лимиты коснутся не всей сети автозаправочных станций, а АЗС в Нерюнгринском, Алданском, Мегино-Кангаласском, Намском, Хангаласском, Ленском, Усть-Майском районах и в городе Якутске, где зафиксирован наибольший ажиотаж. Отпуск на одно транспортное средство составит 30 литров бензина, лимит по дизельному топливу – 200 литров. Также временно запрещен отпуск топлива в любую переносную тару.