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Киев перешел от вербальных угроз Белоруссии к террору, заявил Галузин - РИА Новости, 29.06.2026
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17:46 29.06.2026
Киев перешел от вербальных угроз Белоруссии к террору, заявил Галузин

Галузин: Киев перешел к террору после атаки на автобус с детьми в Белоруссии

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Михаил Галузин
Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что киевский режим перешел от вербальных угроз в адрес Белоруссии к террору после атаки на автобус белорусской детской футбольной команды.
  • Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке ВСУ на автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, в результате которой погибла женщина и пострадали восемь человек, из них шесть детей.
  • Галузин подчеркнул солидарность России с Белоруссией в осуждении террористических атак ВСУ.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Киевский режим, который атаковал автобус белорусской детской футбольной команды, тем самым от вербальных угроз в адрес Белоруссии перешел к террору, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самодельного типа атаковали автобус детской футбольной команды из Белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.
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"Целенаправленным убийством мирных граждан, целенаправленным нападением на абсолютно мирный объект, на автобус, который перевозил детей для участия в спортивных соревнованиях, киевский режим показал, что он от, так сказать, вербальных угроз в адрес Белоруссии, которые его главарь Зеленский озвучивал в последнее время, перешел к практическим действиям", - сказал Галузин в интервью в интервью RTVI.
Замминистра указал, что подобные варварские акции заслуживают всяческого осуждения и решительного противодействия. Он напомнил заявление МИД Белоруссии, где "вещи были названы своими именами, а именно - акция преступная, террористическая, нацистская акция киевского режима была именно так и охарактеризована".
"Мы здесь (в осуждение террористических атак ВСУ - ред.) с белорусскими друзьями полностью солидарны, мы с ними полностью на одной волне", - уточнил он.
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