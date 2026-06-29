Киев перешел от вербальных угроз Белоруссии к террору, заявил Галузин

Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что киевский режим перешел от вербальных угроз в адрес Белоруссии к террору после атаки на автобус белорусской детской футбольной команды.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке ВСУ на автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, в результате которой погибла женщина и пострадали восемь человек, из них шесть детей.

Галузин подчеркнул солидарность России с Белоруссией в осуждении террористических атак ВСУ.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Киевский режим, который атаковал автобус белорусской детской футбольной команды, тем самым от вербальных угроз в адрес Белоруссии перешел к террору, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самодельного типа атаковали автобус детской футбольной команды из Белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.

"Целенаправленным убийством мирных граждан, целенаправленным нападением на абсолютно мирный объект, на автобус, который перевозил детей для участия в спортивных соревнованиях, киевский режим показал, что он от, так сказать, вербальных угроз в адрес Белоруссии, которые его главарь Зеленский озвучивал в последнее время, перешел к практическим действиям", - сказал Галузин в интервью в интервью RTVI.

Замминистра указал, что подобные варварские акции заслуживают всяческого осуждения и решительного противодействия. Он напомнил заявление МИД Белоруссии, где "вещи были названы своими именами, а именно - акция преступная, террористическая, нацистская акция киевского режима была именно так и охарактеризована".