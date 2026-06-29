В Белоруссии температура воздуха впервые превысила 40 градусов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Впервые за всю историю метеонаблюдений температура в Беларуси превысила 40 градусов по Цельсию.
- Абсолютный температурный максимум зафиксирован в Пинске и составил +40,4 градуса.
МИНСК, 29 июн - РИА Новости. Впервые за всю историю метеонаблюдений температура в Белоруссии превысила 40 градусов по Цельсию, сообщило агентство Белта со ссылкой на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
"Абсолютный температурный максимум за всю историю метеорологических наблюдений в Беларуси зафиксирован в период 14.00-14.20 в Пинске и составила плюс 40,4 градуса. Предыдущий максимум температуры воздуха в нашей стране был зафиксирован 8 августа 2010 года в Гомеле - 38,9 градуса тепла", - сообщило агентство.
Накануне в Белоруссии из-за жары был объявлен красный уровень опасности. Как отметили белорусские синоптики, в Белоруссию пришла рекордная волна тепла, накрывшая ранее Западную Европу.
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