В Белоруссии температура воздуха впервые превысила 40 градусов

МИНСК, 29 июн - РИА Новости. Впервые за всю историю метеонаблюдений температура в Белоруссии превысила 40 градусов по Цельсию, сообщило агентство Белта со ссылкой на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.