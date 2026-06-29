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СВР раскрыла, для чего латиноамериканским группировкам нужна Украина - РИА Новости, 29.06.2026
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11:38 29.06.2026 (обновлено: 11:46 29.06.2026)
СВР раскрыла, для чего латиноамериканским группировкам нужна Украина

СВР: группировки Латинской Америки нужен Киев как коридор для выхода на рынок ЕС

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Преступные группировки Латинской Америки стремятся расширить географию поставок наркотических средств из-за активизации антинаркотической кампании в США, сообщила СВР.
  • Украина рассматривается как безопасный коридор для выхода на европейский рынок из-за отсутствия должного пограничного и таможенного контроля.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Преступные группировки Латинской Америки рассматривают Украину как безопасный коридор для выхода на европейский рынок, сообщило журналистам пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
"Ведущие преступные группировки Латинской Америки стремятся расширить географию поставок наркотических средств, в том числе фентанила, из-за активизации антинаркотической кампании в США. При этом Украина рассматривается ими как безопасный коридор для выхода на европейский рынок в силу отсутствия в стране должного пограничного и таможенного контроля", - говорится в сообщении.
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