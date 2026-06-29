Краткий пересказ от РИА ИИ
- Преступные группировки Латинской Америки стремятся расширить географию поставок наркотических средств из-за активизации антинаркотической кампании в США, сообщила СВР.
- Украина рассматривается как безопасный коридор для выхода на европейский рынок из-за отсутствия должного пограничного и таможенного контроля.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Преступные группировки Латинской Америки рассматривают Украину как безопасный коридор для выхода на европейский рынок, сообщило журналистам пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
"Ведущие преступные группировки Латинской Америки стремятся расширить географию поставок наркотических средств, в том числе фентанила, из-за активизации антинаркотической кампании в США. При этом Украина рассматривается ими как безопасный коридор для выхода на европейский рынок в силу отсутствия в стране должного пограничного и таможенного контроля", - говорится в сообщении.