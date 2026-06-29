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В СВР рассказали о дополнительных доходах режима Зеленского - РИА Новости, 29.06.2026
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11:37 29.06.2026 (обновлено: 11:48 29.06.2026)
В СВР рассказали о дополнительных доходах режима Зеленского

СВР: режим Зеленского пытается получить доход от транзита наркотиков

© Фото : СВР РоссииПресс-бюро СВР России
Пресс-бюро СВР России - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : СВР России
Пресс-бюро СВР России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что режим Владимира Зеленского погряз в коррупции.
  • По заявлению СВР России, режим Зеленского стремится получить дополнительный доход от транзита наркотиков.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Погрязший в коррупции режим Владимира Зеленского стремится получить дополнительный доход от транзита наркотиков, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По данным российской внешней разведки, украинские силовые структуры сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу.
"Интерес украинцев очевиден. Погрязший в коррупции режим Владимира Зеленского стремится получить дополнительный доход, особенно в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все его неуемные запросы", - говорится в сообщении пресс-бюро.
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