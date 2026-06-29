Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что режим Владимира Зеленского погряз в коррупции.
- По заявлению СВР России, режим Зеленского стремится получить дополнительный доход от транзита наркотиков.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Погрязший в коррупции режим Владимира Зеленского стремится получить дополнительный доход от транзита наркотиков, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По данным российской внешней разведки, украинские силовые структуры сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу.
"Интерес украинцев очевиден. Погрязший в коррупции режим Владимира Зеленского стремится получить дополнительный доход, особенно в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все его неуемные запросы", - говорится в сообщении пресс-бюро.