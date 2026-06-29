В СВР рассказали о сотрудничестве Киева с мексиканскими наркокартелями

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинская власть наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украинские власти рассчитывают получить доход от транзита наркотиков и расширяют сотрудничество с ведущими мексиканскими наркокартелями, сообщило журналистам пресс-бюро Службы внешней разведки.

"Киев наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики", — говорится в релизе

По данным разведки, латиноамериканские преступные группировки рассматривают Украину как безопасный коридор для поставок наркотиков в Европу, а киевские силовые структуры специально поощряют этот транзит. Основной перевалочной базой наркотрафика через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области.

Кроме того, латиноамериканские наркокартели интересует доступ к украинскому черному рынку оружия. Киев же ценит помощь наркоторговцев в деле привлечения в ВСУ новых наемников, добавили в СВР.