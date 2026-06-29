Рейтинг@Mail.ru
В СВР рассказали о сотрудничестве Киева с мексиканскими наркокартелями - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 29.06.2026 (обновлено: 15:48 29.06.2026)
В СВР рассказали о сотрудничестве Киева с мексиканскими наркокартелями

СВР: Киев наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская власть наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украинские власти рассчитывают получить доход от транзита наркотиков и расширяют сотрудничество с ведущими мексиканскими наркокартелями, сообщило журналистам пресс-бюро Службы внешней разведки.
"Киев наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики", — говорится в релизе.
По данным разведки, латиноамериканские преступные группировки рассматривают Украину как безопасный коридор для поставок наркотиков в Европу, а киевские силовые структуры специально поощряют этот транзит. Основной перевалочной базой наркотрафика через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области.
Кроме того, латиноамериканские наркокартели интересует доступ к украинскому черному рынку оружия. Киев же ценит помощь наркоторговцев в деле привлечения в ВСУ новых наемников, добавили в СВР.
В мае российский МИД заявил, что Украина стала пристанищем для крупных наркокартелей — те используют ее как полигон, на котором их бойцы оттачивают навыки управления БПЛА.
Элементы военной формы ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
В ЧВК Blackwater признали интерес наркокартелей к украинским ветеранам
30 мая, 14:24
 
КиевСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)МексикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала