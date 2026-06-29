ВСУ за сутки потеряли до 225 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 225 военнослужащих. Уничтожено шесть боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.