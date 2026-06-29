ВСУ за сутки потеряли до 225 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Потери противника составили до 225 военнослужащих и значительное количество техники.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Поражение украинским формированиям было нанесено в районах Подлимана, Нижней Журавки, Шийковки и Староверовки в Харьковской области, а также Пискуновки в ДНР.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 225 военнослужащих. Уничтожено шесть боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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