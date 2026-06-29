ВСУ за сутки потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 80 военных и 17 автомобилей в зоне действий российской группировки войск "Днепр".
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 80 военных и 17 автомобилей в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Уничтожено до 80 военнослужащих ВСУ, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Шевченковское и Юрковка Запорожской области.
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