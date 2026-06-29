ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков в зоне действий "Юга"

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли более 240 военных, четыре боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера М113 производства США за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщило Минобороны РФ.

"Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера М113 производства США, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы", - сообщило Минобороны РФ.