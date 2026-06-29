ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ.
- ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера М113 производства США, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли более 240 военных, четыре боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера М113 производства США за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Клиновое, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка и Стенки Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
"Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера М113 производства США, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы", - сообщило Минобороны РФ.
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