ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Севера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 220 военнослужащих в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лужки, Марьино, Рясное и Белая Береза Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый Колодезь, Лосевка и Старица.
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