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Станция "Парк культуры" с 6 июля в час пик будет работать только на выход - РИА Новости, 29.06.2026
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07:38 29.06.2026
Станция "Парк культуры" с 6 июля в час пик будет работать только на выход

Станция метро "Парк культуры" с 6 июля в час пик будет работать только на выход

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак метро у входа на станцию в Москве
Знак метро у входа на станцию в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знак метро у входа на станцию в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Станция «Парк культуры» Кольцевой линии метро Москвы с 6 июля по будням в часы пик будет работать только на выход пассажиров из-за ремонта эскалаторов.
  • Вход на станцию и пересадка со станции «Парк культуры» Сокольнической линии на Кольцевую линию в указанные часы будут недоступны, пересадка с Кольцевой на Сокольническую линию сохранится.
  • Москвичам рекомендуется заранее планировать маршруты поездок, по возможности пользоваться наземным транспортом или смещать время поездки с часа пик.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Станция "Парк культуры" метро Москвы с 6 июля по будням в час пик будет работать только на выход пассажиров в связи с ремонтом эскалаторов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С 6 июля по будням с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 станция "Парк культуры" Кольцевой линии метро будет работать только на выход пассажиров. Ограничение в часы пик связаны с ремонтом эскалаторов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вход на станцию и пересадка со станции "Парк культуры" Сокольнической линии на Кольцевую линию в указанное время будут недоступны. При этом пересадка с Кольцевой на Сокольническую линию сохранится.
"Вестибюль станции "Парк культуры" Кольцевой линии в часы действия ограничений будет работать только для входа пассажиров на станцию красной линии", - добавляется в сообщении.
Москвичам рекомендуется заранее планировать маршруты поездок, по возможности пользоваться наземным транспортом или смещать время поездки с часа пик.
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