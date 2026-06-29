Знак метро у входа на станцию в Москве. Архивное фото

Знак метро у входа на станцию в Москве

Станция "Парк культуры" с 6 июля в час пик будет работать только на выход

Краткий пересказ от РИА ИИ Станция «Парк культуры» Кольцевой линии метро Москвы с 6 июля по будням в часы пик будет работать только на выход пассажиров из-за ремонта эскалаторов.

Вход на станцию и пересадка со станции «Парк культуры» Сокольнической линии на Кольцевую линию в указанные часы будут недоступны, пересадка с Кольцевой на Сокольническую линию сохранится.

Москвичам рекомендуется заранее планировать маршруты поездок, по возможности пользоваться наземным транспортом или смещать время поездки с часа пик.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Станция "Парк культуры" метро Москвы с 6 июля по будням в час пик будет работать только на выход пассажиров в связи с ремонтом эскалаторов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"С 6 июля по будням с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 станция "Парк культуры" Кольцевой линии метро будет работать только на выход пассажиров. Ограничение в часы пик связаны с ремонтом эскалаторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вход на станцию и пересадка со станции "Парк культуры" Сокольнической линии на Кольцевую линию в указанное время будут недоступны. При этом пересадка с Кольцевой на Сокольническую линию сохранится.

"Вестибюль станции "Парк культуры" Кольцевой линии в часы действия ограничений будет работать только для входа пассажиров на станцию красной линии", - добавляется в сообщении.