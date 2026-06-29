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СМИ: США и Иран договорились воздержаться от обмена ударами в ближайшие дни - РИА Новости, 29.06.2026
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14:01 29.06.2026
СМИ: США и Иран договорились воздержаться от обмена ударами в ближайшие дни

NewsNation: США и Иран не будут обмениваться ударами и продолжат переговоры

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и Иран договорились воздержаться от обмена ударами.
  • В ближайшие дни планируется продолжить технические переговоры по всем пунктам меморандума о взаимопонимании, и суда в Ормузском проливе смогут передвигаться свободно.
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты и Иран договорились воздержаться от обмена ударами и продолжить переговоры по реализации меморандума ближайшие дни, сообщает телеканал NewsNation со ссылкой на американского чиновника.
"Планируется (в ближайшие дни - ред.) продолжить технические переговоры по всем пунктам меморандума о взаимопонимании. На данный момент обе стороны прекратят удары, и суда (в Ормузском проливе - ред.) смогут передвигаться свободно", - приводит телеканал слова неназванного чиновника.
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