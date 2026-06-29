В Крыму рассказали о фейках украинских спецслужб

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские спецслужбы распространяют фейки в соцсетях, заявил советник главы Крыма Денис Батурин.

Фейки распространяются якобы от имени родственников или друзей участников СВО с целью оказания морально-психологического давления.

В фейковой новости предлагается некий образ источника, который заслуживает доверия, но его нельзя проверить.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Украинские спецслужбы распространяют фейки в соцсетях якобы от имени жен или друзей участников СВО, заявил РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.

По его данным, новая волна вражеских фейков обрушилась на Крым , противник преследует цель оказать морально-психологическое давление и спровоцировать у людей тревогу за будущее.

"Для того, чтобы фейк зашел, используют метод завоевания доверия. Слухи особенно хорошо распространятся, когда источник заслуживает доверия. Поэтому в соцсетях или различных чатах публикуются сообщения якобы от имени жены военного, брата или друга участника СВО, знакомых, приближенных ко власти и имеющих инсайдерскую информацию", - сказал Батурин.

По его словам, в фейковой новости якобы есть источник, но по факту его проверить нельзя.