В Крыму рассказали о фейках украинских спецслужб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские спецслужбы распространяют фейки в соцсетях, заявил советник главы Крыма Денис Батурин.
- Фейки распространяются якобы от имени родственников или друзей участников СВО с целью оказания морально-психологического давления.
- В фейковой новости предлагается некий образ источника, который заслуживает доверия, но его нельзя проверить.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Украинские спецслужбы распространяют фейки в соцсетях якобы от имени жен или друзей участников СВО, заявил РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
По его данным, новая волна вражеских фейков обрушилась на Крым, противник преследует цель оказать морально-психологическое давление и спровоцировать у людей тревогу за будущее.
"Для того, чтобы фейк зашел, используют метод завоевания доверия. Слухи особенно хорошо распространятся, когда источник заслуживает доверия. Поэтому в соцсетях или различных чатах публикуются сообщения якобы от имени жены военного, брата или друга участника СВО, знакомых, приближенных ко власти и имеющих инсайдерскую информацию", - сказал Батурин.
По его словам, в фейковой новости якобы есть источник, но по факту его проверить нельзя.
"По сути предлагается лишь некий образ источника с характеристиками, заслуживающими доверия. Это всего лишь один из способов предоставить достоверность фейковой вражеской информации, чтобы ввести в заблуждение", - сказал Батурин.