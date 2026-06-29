Россия предпочла бы достичь целей СВО дипломатией, заявила Евстигнеева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполняющая обязанности постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева заявила, что Москва предпочла бы достичь целей СВО дипломатией.
- Реалистичные решения, учитывающие законные интересы России, на данный момент не просматриваются.
ООН, 29 июн - РИА Новости. Москва предпочла бы достичь целей СВО дипломатией, но реалистичные решения, учитывающие интересы РФ, пока не просматриваются, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
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"Было бы, конечно, предпочтительнее достигнуть целей и задач СВО политико-дипломатическими средствами, однако реалистичные решения, учитывающие законные интересы России, на данный момент не просматриваются", - сказала Евстигнеева на заседании Совбеза ООН.