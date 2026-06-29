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Россия предпочла бы достичь целей СВО дипломатией, заявила Евстигнеева - РИА Новости, 29.06.2026
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22:45 29.06.2026 (обновлено: 22:48 29.06.2026)
Россия предпочла бы достичь целей СВО дипломатией, заявила Евстигнеева

Евстигнеева: РФ хотела бы решить задачи СВО дипломатией, но реальных решений нет

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполняющая обязанности постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева заявила, что Москва предпочла бы достичь целей СВО дипломатией.
  • Реалистичные решения, учитывающие законные интересы России, на данный момент не просматриваются.
ООН, 29 июн - РИА Новости. Москва предпочла бы достичь целей СВО дипломатией, но реалистичные решения, учитывающие интересы РФ, пока не просматриваются, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
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"Было бы, конечно, предпочтительнее достигнуть целей и задач СВО политико-дипломатическими средствами, однако реалистичные решения, учитывающие законные интересы России, на данный момент не просматриваются", - сказала Евстигнеева на заседании Совбеза ООН.
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