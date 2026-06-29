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Спецоперация, 29 июня: ВС России освободили Богодаровку - РИА Новости, 29.06.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
19:27 29.06.2026

Спецоперация, 29 июня: ВС России освободили Богодаровку

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области.
  • За неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены четыре населенных пункта.
  • Российские войска уничтожили до 95 украинских военнослужащих и 31 наземный робототехнический комплекс в Константиновке ДНР за сутки.
  • Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
  • ВКС России ударами пяти авиабомб ФАБ поразили пункты дислокации подразделений ВСУ в районе Петровки Харьковской области, а также нанесли удар по хранилищу горюче-смазочных материалов в Кировоградской области, где произошел сильный пожар.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России.
Более того, изучив данные Минобороны РФ, РИА Новости подсчитало, что за неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены четыре населенных пункта.
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Также российские войска уничтожили до 95 украинских военнослужащих и 31 наземный робототехнический комплекс в Константиновке ДНР за сутки.
Помимо этого, российские военнослужащие за сутки в Красном Лимане уничтожили более 40 украинских боевиков, заняли 48 зданий.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
ВСУ за сутки потеряли 1550 военнослужащих. А также за сутки были уничтожены 81 единица военной автомобильной техники и 11 бронированных машин ВСУ.

Освобождение Богодаровки

Вооруженные силы России уничтожили более взвода ВСУ при освобождении населенного пункта Богодаровка в Днепропетровской области, сообщили Минобороны РФ.
Более того, министерство обороны России добавило, что освободившие Богодаровку подразделения закрепились на правом берегу Гайчура, есть условия для действий в районе Александровки и продвижения в Днепропетровской области.
В военном ведомстве подчеркнули, что занятый рубеж у Александровки создает условия для дальнейшего продвижения группировки "Восток" в Днепропетровской области.
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Успехи в зоне СВО

Динамика на фронте придает уверенность, что цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Операторы БПЛА и артиллерия 11-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили в июне более 400 украинских военнослужащих на харьковском направлении, заявил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11 АК с позывным Карта.
Российские военнослужащие уничтожили украинский бронетранспортер иностранного производства в районе Алексеево-Дружковки, сообщили в Минобороны РФ.
Пункт управления полка радиоэлектронной борьбы ВСУ поражен ударом беспилотника "Герань" в Днепропетровской области, сообщило министерство обороны России.
ВКС России ударами пяти авиабомб ФАБ поразили пункты дислокации подразделений ВСУ в районе Петровки Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Также Вооруженные силы России с помощью БПЛА "Герань" нанесли удар по хранилищу горюче-смазочных материалов в Кировоградской области, произошел сильный пожар, сообщили Минобороны РФ.
Боевики ВСУ заранее готовили оборону в населенном пункте Новоскелеватое на днепропетровском направлении, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным Шир.
Военнослужащий группировки войск "Центр" Иван Сильнягин рассказал РИА Новости, что после полученного им ранения сослуживец в одиночку эвакуировал его из опасной зоны, преодолев около 4,5 километров под обстрелами ВСУ и атаками беспилотников.
Операторы БПЛА российской армии уничтожили пикап, направлявшийся в Константиновку для снабжения окруженных украинских военных, сообщили в Минобороны России. Как отметили в ведомстве, разведчики российской армии выявили выдвижение с окраин Дружковки в направлении Константиновки пикапа ВСУ с расчетами БПЛА, оборудованием и материальными средствами.
Военнослужащие группировки войск "Восток" во время освобождения населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области ликвидировали четверых украинских военнослужащих, применив военную хитрость с помощью кирпича, рассказал РИА Новости старший стрелок с позывным Романтик.
ВСУ уже не могут ни зайти, ни выйти из Константиновки, сообщил командир мотострелкового батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным "Моздок". По его словам, российские бойцы заняли район Красного Октября, закрепились в нем и приступили к полной зачистке населенного пункта.
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Российские военнослужащие знают, где в Красном Лимане в ДНР находятся мирные жители, артиллерия точно и быстро работает по ВСУ, сообщил командир гаубичного артиллерийского дивизиона 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" с позывным Стажер.
Минобороны России показало видео уничтожения пункта управления дронами ВСУ ударом ФАБ-1500, сброшенного с истребителя Су-34.
Расчеты ударных БПЛА группировки "Север" пресекают ротацию украинских подразделений в Харьковской области, нанося удары по транспорту на маршрутах подвоза, заявил РИА Новости командир взвода БПС с позывным Зерно.
Помимо этого, ВС РФ нанесли удары "Геранями" по складу в Харькове, где хранились беспилотники для ударов вглубь территории России. Результатом высокоточного удара стало объемное возгорание здания логистического центра - согласно данным объективного контроля, высота пламени достигала 70 метров, уточнили в МО.
ВС РФ ударом двух ФАБ-1500 уничтожили пункт дислокации ВСУ в Николаевке в ДНР, разрушив часть здания, сообщили МО РФ.ВС РФ ударом "Герани" разрушили объекты хранилища горюче-смазочных материалов в Кировоградской области, заявило МО РФ. Помимо этого, операторы БПЛА ВС РФ уничтожили пикап, направлявшийся в Константиновку для снабжения окруженных украинских военных.

Лантратова вернула 550 военнопленных РФ

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила президенту России Владимиру Путину, что за время ее работы на посту омбудсмена удалось вернуть в РФ 550 военнопленных.
Помимо этого, Лантратова сообщила президенту РФ, что ей удалось договориться с Киевом и вернуть всех удерживаемых на Украине жителей Курской области.
Также она назвала поддержку участников СВО безусловным приоритетом своей работы и что за время работы на посту омбудсмена она получила более 14,7 тысячи обращений, 52% из них - по теме СВО.
Кроме того, комиссар ООН по правам человека ответил на письмо Лантратовой по Старобельску.

Белоусов на встрече с военкорами

Минобороны активно поддерживает создание и развитие на передовой лабораторий по производству и усовершенствованию БПЛА и наземных роботизированных комплексов, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами. Министр на встрече с военкорами обсуждал широкий спектр вопросов, в том числе развитие войск беспилотных систем, материально-техническое обеспечение подразделений в зоне СВО. Белоусов уточнил, что такие проекты финансируются для закупки комплектующих, запчастей, 3D-принтеров и прочего.
Эшелонированная система тактических перехватчиков дронов работает во всех группировках войск ВС РФ, активная работа по усовершенствованию системы ПВО продолжается, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
Он заявил, что созданные в Вооруженных силах РФ войска беспилотных систем показали свою эффективность, она в три раза выше, чем у обычных расчетов.
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Вчера, 17:19

У Киева дела плохи

Противник испытывает нехватку тяжелых дронов типа "Баба-Яга" в районах активного противодействия армии РФ, рассказал РИА Новости командир взвода тяжелых БПЛА 77-го мотострелкового полка "Южной" группировки с позывным Ильяс.
ВСУ отступили из городской застройки Константиновки, артиллеристы группировки войск "Южная" уничтожают противника, пытающегося закрепиться в пригородах, сообщили в Минобороны России.
Фильтрационные центры для украинских дезертиров и отказников созданы в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Собеседник агентства добавил, что украинский военнослужащий Д. Ершов, опоздав на сутки к дате возвращения из отпуска, внезапно скончался от "сердечной недостаточности". При этом на теле военнослужащего были обнаружены многочисленные следы побоев.
Военнослужащие 2-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны Украины сбежали с занимаемых позиций на южной окраине Бачевска Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Штурмовые отряды 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ предприняли несколько неудачных контратак в районе села Отрадное Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Заминированные тела военнослужащих 120-й отдельной бригады территориальной обороны Украины обнаружили в подвалах Лосевки в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Украинская военная полиция проводит рейды в поисках дезертиров ВСУ по селам Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Преступные группировки Латинской Америки рассматривают Украину как безопасный коридор для выхода на европейский рынок, сообщило журналистам пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. Тем более, украинская власть наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики. Более того, основной перевалочной базой наркотиков в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области.
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Зверства ВСУ

Вернувшийся из украинского плена житель курского приграничья Роман Ванин рассказал об условиях содержания в одной из тюрем города Винница, по его словам, помещения там не отапливались, а конвоиры избивали раненых по несколько раз в день и буквально "готовы были убить".
Вернувшийся из украинского плена житель Курской области Роман Ванин рассказал, что украинские солдаты резали пальцы и выжигали трезубец на лице российских военнопленных. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в субботу сообщила, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину. Вернувшийся из украинского плена мирный житель Курской области Роман Ванин на встрече с губернатором Александр Хинштейном рассказал, что солдат ВСУ выжег ему букву Z на руке. На что Хинштейн назвал выжигавших на руке пленного курянина букву "z" солдат ВСУ "зверьем".
Украинские силовики ночью вновь транслировали с помощью дрона фейки про эвакуацию из Энергодара, сообщил мэр города Максим Пухов. В воскресенье Пухов сообщал, что ВСУ ночью предприняли провокацию, они транслировали с помощью дрона информацию о якобы эвакуации из Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС.
Интенсивных атак ВСУ на Энергодар и территорию рядом с ЗАЭС за выходные дни не было, но атакам подвергалась промзона и въезды в город, сообщила РИА Новости пресс-служба администрации Энергодара.
ВСУ атакуют сельхозтехнику и поджигают поля, пытаясь помешать уборочной кампании в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Командование ВСУ задействовало в обороне населенного пункта Новоскелеватое на днепропетровском направлении военнослужащих преимущественно старше 50 лет, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным Шир.
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 9 муниципалитетов Белгородской области 128 беспилотниками, из них 81 сбит и подавлен, один мирный житель пострадал, сообщили в региональном оперштабе.
ВСУ любой ценой стремятся сделать "серую зону" из Запорожской области, но у них ничего не выйдет, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя распространенный накануне ВСУ фейк о якобы эвакуации из Энергодара.
ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 4440 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ. Москва, сталкиваясь с такой интенсивностью атак, которую не отражала ни одна ПВО в мире, и перехватывая 98% запущенного, возводит новый защитный каркас против дронов, объяснил военкор KP.RU Александр Коц.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьКонстантиновкаАлександр ХинштейнООНСу-34Воздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныАндрей БелоусовЯна ЛантратоваРоссия
 
 
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