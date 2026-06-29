Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области.

За неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены четыре населенных пункта.

Российские войска уничтожили до 95 украинских военнослужащих и 31 наземный робототехнический комплекс в Константиновке ДНР за сутки.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ВКС России ударами пяти авиабомб ФАБ поразили пункты дислокации подразделений ВСУ в районе Петровки Харьковской области, а также нанесли удар по хранилищу горюче-смазочных материалов в Кировоградской области, где произошел сильный пожар.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России.

Более того, изучив данные Минобороны РФ, РИА Новости подсчитало, что за неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены четыре населенных пункта.

Также российские войска уничтожили до 95 украинских военнослужащих и 31 наземный робототехнический комплекс в Константиновке ДНР за сутки.

Помимо этого, российские военнослужащие за сутки в Красном Лимане уничтожили более 40 украинских боевиков, заняли 48 зданий.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ВСУ за сутки потеряли 1550 военнослужащих. А также за сутки были уничтожены 81 единица военной автомобильной техники и 11 бронированных машин ВСУ.

Освобождение Богодаровки

Вооруженные силы России уничтожили более взвода ВСУ при освобождении населенного пункта Богодаровка в Днепропетровской области, сообщили Минобороны РФ.

Более того, министерство обороны России добавило, что освободившие Богодаровку подразделения закрепились на правом берегу Гайчура, есть условия для действий в районе Александровки и продвижения в Днепропетровской области.

В военном ведомстве подчеркнули, что занятый рубеж у Александровки создает условия для дальнейшего продвижения группировки "Восток" в Днепропетровской области.

Успехи в зоне СВО

Динамика на фронте придает уверенность, что цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Операторы БПЛА и артиллерия 11-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили в июне более 400 украинских военнослужащих на харьковском направлении, заявил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11 АК с позывным Карта.

Российские военнослужащие уничтожили украинский бронетранспортер иностранного производства в районе Алексеево-Дружковки, сообщили в Минобороны РФ.

Пункт управления полка радиоэлектронной борьбы ВСУ поражен ударом беспилотника "Герань" в Днепропетровской области, сообщило министерство обороны России.

ВКС России ударами пяти авиабомб ФАБ поразили пункты дислокации подразделений ВСУ в районе Петровки Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Также Вооруженные силы России с помощью БПЛА "Герань" нанесли удар по хранилищу горюче-смазочных материалов в Кировоградской области, произошел сильный пожар, сообщили Минобороны РФ.

Боевики ВСУ заранее готовили оборону в населенном пункте Новоскелеватое на днепропетровском направлении, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным Шир.

Военнослужащий группировки войск "Центр" Иван Сильнягин рассказал РИА Новости, что после полученного им ранения сослуживец в одиночку эвакуировал его из опасной зоны, преодолев около 4,5 километров под обстрелами ВСУ и атаками беспилотников.

Операторы БПЛА российской армии уничтожили пикап, направлявшийся в Константиновку для снабжения окруженных украинских военных, сообщили в Минобороны России. Как отметили в ведомстве, разведчики российской армии выявили выдвижение с окраин Дружковки в направлении Константиновки пикапа ВСУ с расчетами БПЛА, оборудованием и материальными средствами.

Военнослужащие группировки войск "Восток" во время освобождения населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области ликвидировали четверых украинских военнослужащих, применив военную хитрость с помощью кирпича, рассказал РИА Новости старший стрелок с позывным Романтик.

ВСУ уже не могут ни зайти, ни выйти из Константиновки, сообщил командир мотострелкового батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным "Моздок". По его словам, российские бойцы заняли район Красного Октября, закрепились в нем и приступили к полной зачистке населенного пункта.

Российские военнослужащие знают, где в Красном Лимане в ДНР находятся мирные жители, артиллерия точно и быстро работает по ВСУ, сообщил командир гаубичного артиллерийского дивизиона 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" с позывным Стажер.

Минобороны России показало видео уничтожения пункта управления дронами ВСУ ударом ФАБ-1500, сброшенного с истребителя Су-34.

Расчеты ударных БПЛА группировки "Север" пресекают ротацию украинских подразделений в Харьковской области, нанося удары по транспорту на маршрутах подвоза, заявил РИА Новости командир взвода БПС с позывным Зерно.

Помимо этого, ВС РФ нанесли удары "Геранями" по складу в Харькове, где хранились беспилотники для ударов вглубь территории России. Результатом высокоточного удара стало объемное возгорание здания логистического центра - согласно данным объективного контроля, высота пламени достигала 70 метров, уточнили в МО.

ВС РФ ударом двух ФАБ-1500 уничтожили пункт дислокации ВСУ в Николаевке в ДНР, разрушив часть здания, сообщили МО РФ.ВС РФ ударом "Герани" разрушили объекты хранилища горюче-смазочных материалов в Кировоградской области, заявило МО РФ. Помимо этого, операторы БПЛА ВС РФ уничтожили пикап, направлявшийся в Константиновку для снабжения окруженных украинских военных.

Лантратова вернула 550 военнопленных РФ

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила президенту России Владимиру Путину, что за время ее работы на посту омбудсмена удалось вернуть в РФ 550 военнопленных.

Помимо этого, Лантратова сообщила президенту РФ, что ей удалось договориться с Киевом и вернуть всех удерживаемых на Украине жителей Курской области.

Также она назвала поддержку участников СВО безусловным приоритетом своей работы и что за время работы на посту омбудсмена она получила более 14,7 тысячи обращений, 52% из них - по теме СВО.

Кроме того, комиссар ООН по правам человека ответил на письмо Лантратовой по Старобельску.

Белоусов на встрече с военкорами

Минобороны активно поддерживает создание и развитие на передовой лабораторий по производству и усовершенствованию БПЛА и наземных роботизированных комплексов, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами. Министр на встрече с военкорами обсуждал широкий спектр вопросов, в том числе развитие войск беспилотных систем, материально-техническое обеспечение подразделений в зоне СВО. Белоусов уточнил, что такие проекты финансируются для закупки комплектующих, запчастей, 3D-принтеров и прочего.

Эшелонированная система тактических перехватчиков дронов работает во всех группировках войск ВС РФ, активная работа по усовершенствованию системы ПВО продолжается, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.

Он заявил, что созданные в Вооруженных силах РФ войска беспилотных систем показали свою эффективность, она в три раза выше, чем у обычных расчетов.

У Киева дела плохи

Противник испытывает нехватку тяжелых дронов типа "Баба-Яга" в районах активного противодействия армии РФ, рассказал РИА Новости командир взвода тяжелых БПЛА 77-го мотострелкового полка "Южной" группировки с позывным Ильяс.

ВСУ отступили из городской застройки Константиновки, артиллеристы группировки войск "Южная" уничтожают противника, пытающегося закрепиться в пригородах, сообщили в Минобороны России.

Фильтрационные центры для украинских дезертиров и отказников созданы в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Собеседник агентства добавил, что украинский военнослужащий Д. Ершов, опоздав на сутки к дате возвращения из отпуска, внезапно скончался от "сердечной недостаточности". При этом на теле военнослужащего были обнаружены многочисленные следы побоев.

Военнослужащие 2-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны Украины сбежали с занимаемых позиций на южной окраине Бачевска Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Штурмовые отряды 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ предприняли несколько неудачных контратак в районе села Отрадное Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Заминированные тела военнослужащих 120-й отдельной бригады территориальной обороны Украины обнаружили в подвалах Лосевки в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Украинская военная полиция проводит рейды в поисках дезертиров ВСУ по селам Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Преступные группировки Латинской Америки рассматривают Украину как безопасный коридор для выхода на европейский рынок, сообщило журналистам пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. Тем более, украинская власть наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики. Более того, основной перевалочной базой наркотиков в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области.

Зверства ВСУ

Вернувшийся из украинского плена житель курского приграничья Роман Ванин рассказал об условиях содержания в одной из тюрем города Винница, по его словам, помещения там не отапливались, а конвоиры избивали раненых по несколько раз в день и буквально "готовы были убить".

Вернувшийся из украинского плена житель Курской области Роман Ванин рассказал, что украинские солдаты резали пальцы и выжигали трезубец на лице российских военнопленных. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в субботу сообщила, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину. Вернувшийся из украинского плена мирный житель Курской области Роман Ванин на встрече с губернатором Александр Хинштейном рассказал, что солдат ВСУ выжег ему букву Z на руке. На что Хинштейн назвал выжигавших на руке пленного курянина букву "z" солдат ВСУ "зверьем".

Украинские силовики ночью вновь транслировали с помощью дрона фейки про эвакуацию из Энергодара, сообщил мэр города Максим Пухов. В воскресенье Пухов сообщал, что ВСУ ночью предприняли провокацию, они транслировали с помощью дрона информацию о якобы эвакуации из Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС.

Интенсивных атак ВСУ на Энергодар и территорию рядом с ЗАЭС за выходные дни не было, но атакам подвергалась промзона и въезды в город, сообщила РИА Новости пресс-служба администрации Энергодара.

ВСУ атакуют сельхозтехнику и поджигают поля, пытаясь помешать уборочной кампании в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

Командование ВСУ задействовало в обороне населенного пункта Новоскелеватое на днепропетровском направлении военнослужащих преимущественно старше 50 лет, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным Шир.

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 9 муниципалитетов Белгородской области 128 беспилотниками, из них 81 сбит и подавлен, один мирный житель пострадал, сообщили в региональном оперштабе.

ВСУ любой ценой стремятся сделать "серую зону" из Запорожской области, но у них ничего не выйдет, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя распространенный накануне ВСУ фейк о якобы эвакуации из Энергодара.