Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы БПЛА и артиллерия 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили более 400 украинских военнослужащих на харьковском направлении с начала июня.

Огневое поражение наносится как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах противника.

Поражаются опорные пункты, укрепления, артиллерийские позиции и пункты управления БПЛА ВСУ, а также техника, задействованная в подвозе боеприпасов и других материалов.

БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Операторы БПЛА и артиллерия 11-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили в июне более 400 украинских военнослужащих на харьковском направлении, заявил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11 АК с позывным Карта.

По его словам, огневое поражение живой силы наносится как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах противника. Воздушная разведка фиксирует передвижения, пресекает попытки ротации и подготовки контрнаступательных действий.

"Операторы беспилотных систем и расчеты артиллерийский орудий 11-го армейского корпуса группировки "Север" ликвидировали более 400 военнослужащих ВСУ на харьковском направлении с начала июня", - рассказал офицер.

Карта отметил, что при поддержке штурмовых подразделений поражаются опорные пункты, укрепления, артиллерийские позиции и пункты управления БПЛА ВСУ, а также техника, задействованная в подвозе боеприпасов, горюче-смазочных материалов и провианта.

Он добавил, что удары наносятся ствольной и реактивной артиллерией различных калибров, а также ударными беспилотниками, включая FPV с осколочно-фугасной частью и аппараты самолетного типа.