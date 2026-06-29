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Бойцы "Севера" в июне уничтожили 400 боевиков ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 29.06.2026
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Бойцы "Севера" в июне уничтожили 400 боевиков ВСУ под Харьковом

РИА Новости: бойцы "Севера" в июне уничтожили 400 военных ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы БПЛА и артиллерия 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили более 400 украинских военнослужащих на харьковском направлении с начала июня.
  • Огневое поражение наносится как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах противника.
  • Поражаются опорные пункты, укрепления, артиллерийские позиции и пункты управления БПЛА ВСУ, а также техника, задействованная в подвозе боеприпасов и других материалов.
БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Операторы БПЛА и артиллерия 11-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили в июне более 400 украинских военнослужащих на харьковском направлении, заявил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11 АК с позывным Карта.
По его словам, огневое поражение живой силы наносится как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах противника. Воздушная разведка фиксирует передвижения, пресекает попытки ротации и подготовки контрнаступательных действий.
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"Операторы беспилотных систем и расчеты артиллерийский орудий 11-го армейского корпуса группировки "Север" ликвидировали более 400 военнослужащих ВСУ на харьковском направлении с начала июня", - рассказал офицер.
Карта отметил, что при поддержке штурмовых подразделений поражаются опорные пункты, укрепления, артиллерийские позиции и пункты управления БПЛА ВСУ, а также техника, задействованная в подвозе боеприпасов, горюче-смазочных материалов и провианта.
Он добавил, что удары наносятся ствольной и реактивной артиллерией различных калибров, а также ударными беспилотниками, включая FPV с осколочно-фугасной частью и аппараты самолетного типа.
"Ликвидация живой силы позволяет лишить противника ротационного потенциала, сорвать планы ВСУ по срыву расширения буферной зоны безопасности", - подчеркнул собеседник.
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