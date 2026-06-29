Дроны "Севера" срывают ротацию ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА группировки "Север" пресекают ротацию украинских подразделений в Харьковской области, нанося удары по транспорту на маршрутах подвоза, заявил РИА Новости командир взвода БПС с позывным Зерно.

"С помощью специальных БПЛА дежурим на дорогах и путях сообщения. Как только появляется транспорт с боевиками - уничтожаем его", - сказал командир.