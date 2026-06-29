Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты ударных БПЛА группировки «Север» пресекают ротацию украинских подразделений в Харьковской области, нанося удары по транспорту.
- Уничтожение автомобилей, квадроциклов и бронемашин нарушает подвоз боеприпасов и продовольствия, а также переброску личного состава на позиции в Харьковской области.
- За неделю расчеты БПЛА группировки «Север» уничтожили порядка 10 автомобилей, используемых для ротации ВСУ в Харьковской области.
БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА группировки "Север" пресекают ротацию украинских подразделений в Харьковской области, нанося удары по транспорту на маршрутах подвоза, заявил РИА Новости командир взвода БПС с позывным Зерно.
"С помощью специальных БПЛА дежурим на дорогах и путях сообщения. Как только появляется транспорт с боевиками - уничтожаем его", - сказал командир.
Собеседник агентства отметил, что уничтожение автомобилей, квадроциклов и бронемашин нарушает подвоз боеприпасов и продовольствия, а также переброску личного состава на позиции в Харьковской области, что снижает боеспособность украинских подразделений на этом направлении.
"Порядка 10 автомобилей, используемых для ротации боевиков ВСУ в Харьковской области, уничтожено расчетами ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю", - подчеркнул военный.