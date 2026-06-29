Рейтинг@Mail.ru
Дроны "Севера" срывают ротацию ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:01 29.06.2026
Дроны "Севера" срывают ротацию ВСУ под Харьковом

РИА Новости: дроны "Севера" срывают ротацию ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты ударных БПЛА группировки «Север» пресекают ротацию украинских подразделений в Харьковской области, нанося удары по транспорту.
  • Уничтожение автомобилей, квадроциклов и бронемашин нарушает подвоз боеприпасов и продовольствия, а также переброску личного состава на позиции в Харьковской области.
  • За неделю расчеты БПЛА группировки «Север» уничтожили порядка 10 автомобилей, используемых для ротации ВСУ в Харьковской области.
БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА группировки "Север" пресекают ротацию украинских подразделений в Харьковской области, нанося удары по транспорту на маршрутах подвоза, заявил РИА Новости командир взвода БПС с позывным Зерно.
"С помощью специальных БПЛА дежурим на дорогах и путях сообщения. Как только появляется транспорт с боевиками - уничтожаем его", - сказал командир.
Собеседник агентства отметил, что уничтожение автомобилей, квадроциклов и бронемашин нарушает подвоз боеприпасов и продовольствия, а также переброску личного состава на позиции в Харьковской области, что снижает боеспособность украинских подразделений на этом направлении.
"Порядка 10 автомобилей, используемых для ротации боевиков ВСУ в Харьковской области, уничтожено расчетами ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю", - подчеркнул военный.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Активное противодействие российских войск вызвало нехватку "Бабы-Яги" у ВСУ
06:13
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала