Краткий пересказ от РИА ИИ Противник испытывает нехватку тяжелых дронов типа «Баба-Яга» в районах активного противодействия армии РФ.

Российские подразделения усилили противодействие дронам «Баба-Яга», что привело к значительным потерям у противника.

В полку есть подразделение FPV-расчетов, которые специализируются на перехвате тяжелых гексакоптеров ВСУ типа «Баба-Яга», и один из операторов за месяц сбил 37 таких дронов.

ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Противник испытывает нехватку тяжелых дронов типа "Баба-Яга" в районах активного противодействия армии РФ, рассказал РИА Новости командир взвода тяжелых БПЛА 77-го мотострелкового полка "Южной" группировки с позывным Ильяс.

Тяжелый гексакоптер "Баба-Яга" активно используется украинскими силами для нанесения ударов по позициям российских войск. В последние месяцы российские подразделения усилили противодействие этим дронам, что привело к их значительным потерям у противника.

"Раньше казалось, что они (гексакоптеры - ред.) просто бесконечно у противника где-то на складе стоят, а сейчас уже чувствуется, что они у них уже заканчиваются", - сказал Ильяс.

По его словам, в полку есть подразделение FPV-расчетов, которые специализируются на перехвате тяжелых гексакоптеров ВСУ типа "Баба-Яга".

"Там есть один из операторов, которые "охотники" так называемые, он может за ночь до четырех сбивать. За месяц он 37 штук сбил", - добавил комвзвода.