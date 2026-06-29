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Морпехи уничтожили две бронемашины ВСУ при освобождении Нового Донбасса - РИА Новости, 29.06.2026
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Морпехи уничтожили две бронемашины ВСУ при освобождении Нового Донбасса

ВС РФ уничтожили две бронемашины ВСУ при освобождении Нового Донбасса

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие уничтожили две бронемашины MaxxPro, два миномета и шесть наземных робототехнических комплексов ВСУ при освобождении Нового Донбасса.
  • Оборона ВСУ в Новом Донбассе была построена в два эшелона, однако активных контратак практически не было.
  • Новый Донбасс был освобожден силами морской пехоты в составе группировки войск «Центр».
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе освобождения населенного пункта Новый Донбасс в ДНР уничтожили две бронемашины MaxxPro, два миномета и несколько единиц роботизированной техники ВСУ, рассказал РИА Новости комбат соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным Барс.
По словам командира третьего батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, украинские подразделения заранее подготовили в населенном пункте эшелонированную оборону, однако активных контратак практически не предпринимали.
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"При наступательных действиях по Новому Донбассу у противника были уничтожены две бронемашины MaxxPro, два 120-миллиметровых миномета, шесть наземных робототехнических комплексов, а также около 19 военнослужащих", - рассказал командир батальона.
Он отметил, что оборона ВСУ была построена в два эшелона - на южной и северной окраинах населенного пункта, тогда как центральные улицы использовались в качестве буферной зоны.
По словам Барса, первоначальной задачей российских штурмовых подразделений было закрепление на восточной части населенного пункта, после чего началась зачистка южной окраины и дальнейшее продвижение в западном и северном направлениях.
"В течение недели задача была выполнена. Подразделения продвигались с юго-восточной и южной сторон Нового Донбасса, постепенно занимая центральную и северную части населенного пункта", - пояснил собеседник агентства.
Минобороны России 16 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР силами морской пехоты в составе группировки войск "Центр".
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