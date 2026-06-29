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Боец рассказал, как ВС России в Новоскелеватом обманули боевиков ВСУ - РИА Новости, 29.06.2026
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Боец рассказал, как ВС России в Новоскелеватом обманули боевиков ВСУ

РИА Новости: бойцы "Востока" обманули военных ВСУ в Новоскелеватом кирпичом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области.
  • В ходе освобождения Новоскелеватого российские военные применили хитрость с кирпичом, чтобы застать противника врасплох.
  • Применение этой уловки позволило российским военным выполнить боевую задачу без длительного боя.
ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" во время освобождения населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области ликвидировали четверых украинских военнослужащих, применив военную хитрость с помощью кирпича, рассказал РИА Новости старший стрелок с позывным Романтик.
По словам военнослужащего, перед заходом в населенный пункт штурмовые группы уже израсходовали гранаты при взятии укрепленных позиций противника. Во время зачистки одного из крайних домов бойцы обнаружили внутри украинских военных и были вынуждены действовать нестандартно.
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"Пришлось использовать смекалку. Забросили в окно кирпич вместо гранаты и крикнули: "Своя!" Они залегли, а мы после этого начали работать из автоматов", — рассказал Романтик.
Он уточнил, что в доме находились четверо украинских военнослужащих.
По словам бойца, применение такой уловки позволило застать противника врасплох и выполнить боевую задачу без длительного боя.
Минобороны России 27 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области силами группировки войск "Восток".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская область
 
 
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