Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области.
- В ходе освобождения Новоскелеватого российские военные применили хитрость с кирпичом, чтобы застать противника врасплох.
- Применение этой уловки позволило российским военным выполнить боевую задачу без длительного боя.
ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" во время освобождения населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области ликвидировали четверых украинских военнослужащих, применив военную хитрость с помощью кирпича, рассказал РИА Новости старший стрелок с позывным Романтик.
По словам военнослужащего, перед заходом в населенный пункт штурмовые группы уже израсходовали гранаты при взятии укрепленных позиций противника. Во время зачистки одного из крайних домов бойцы обнаружили внутри украинских военных и были вынуждены действовать нестандартно.
"Пришлось использовать смекалку. Забросили в окно кирпич вместо гранаты и крикнули: "Своя!" Они залегли, а мы после этого начали работать из автоматов", — рассказал Романтик.
Он уточнил, что в доме находились четверо украинских военнослужащих.
По словам бойца, применение такой уловки позволило застать противника врасплох и выполнить боевую задачу без длительного боя.
Минобороны России 27 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области силами группировки войск "Восток".