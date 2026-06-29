Боец рассказал, как ВС России в Новоскелеватом обманули боевиков ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области.

В ходе освобождения Новоскелеватого российские военные применили хитрость с кирпичом, чтобы застать противника врасплох.

Применение этой уловки позволило российским военным выполнить боевую задачу без длительного боя.

ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" во время освобождения населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области ликвидировали четверых украинских военнослужащих, применив военную хитрость с помощью кирпича, рассказал РИА Новости старший стрелок с позывным Романтик.

По словам военнослужащего, перед заходом в населенный пункт штурмовые группы уже израсходовали гранаты при взятии укрепленных позиций противника. Во время зачистки одного из крайних домов бойцы обнаружили внутри украинских военных и были вынуждены действовать нестандартно.

"Пришлось использовать смекалку. Забросили в окно кирпич вместо гранаты и крикнули: "Своя!" Они залегли, а мы после этого начали работать из автоматов", — рассказал Романтик.

Он уточнил, что в доме находились четверо украинских военнослужащих.

По словам бойца, применение такой уловки позволило застать противника врасплох и выполнить боевую задачу без длительного боя.