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ВСУ использовали датчики движения в Новоскелеватом, рассказал боец - РИА Новости, 29.06.2026
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05:17 29.06.2026
ВСУ использовали датчики движения в Новоскелеватом, рассказал боец

РИА Новости: ВСУ использовали датчики движения при обороне Новоскелеватого

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные при обороне Новоскелеватого использовали датчики движения для наведения FPV-дронов.
  • Украинские подразделения оставляли заминированное оружие в качестве ловушек при отходе из населенного пункта.
  • Минобороны России сообщило об освобождении Новоскелеватого силами группировки войск «Восток».
ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Украинские военные при обороне населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области использовали датчики движения для наведения FPV-дронов, а также оставляли заминированное оружие в качестве ловушек, рассказал РИА Новости старший стрелок группировки войск "Восток" с позывным Романтик.
По словам военнослужащего, противник активно применял технические средства обнаружения, размещая в лесополосах датчики движения, которые передавали сигнал расчетам беспилотников.
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"В основном сейчас у них новые примочки. Они раскидывают шарики — объемные датчики для обнаружения нас в лесополосе. Мы идем, шарик срабатывает, и туда уже летят FPV. Все у них сейчас на этом построено", — рассказал Романтик.
Кроме того, по словам военнослужащего, при отходе из населенного пункта украинские подразделения оставляли заминированное оружие, рассчитывая, что его попытаются подобрать.
"Противник заминировал автомат АКМ полностью в обвесе, очень хороший. Специально, чтобы наш солдат захотел подобрать его и подорвался. Но нас учили быть бдительными и не брать то, что тобой не положено. Видны были провода. Враг много хитростей применяет, мы ко всему бдительны", — сказал боец.
Минобороны России 27 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области силами группировки войск "Восток".
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