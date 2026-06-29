Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные при обороне Новоскелеватого использовали датчики движения для наведения FPV-дронов.

Украинские подразделения оставляли заминированное оружие в качестве ловушек при отходе из населенного пункта.

Минобороны России сообщило об освобождении Новоскелеватого силами группировки войск «Восток».

ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Украинские военные при обороне населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области использовали датчики движения для наведения FPV-дронов, а также оставляли заминированное оружие в качестве ловушек, рассказал РИА Новости старший стрелок группировки войск "Восток" с позывным Романтик.

По словам военнослужащего, противник активно применял технические средства обнаружения, размещая в лесополосах датчики движения, которые передавали сигнал расчетам беспилотников.

"В основном сейчас у них новые примочки. Они раскидывают шарики — объемные датчики для обнаружения нас в лесополосе. Мы идем, шарик срабатывает, и туда уже летят FPV. Все у них сейчас на этом построено", — рассказал Романтик.

Кроме того, по словам военнослужащего, при отходе из населенного пункта украинские подразделения оставляли заминированное оружие, рассчитывая, что его попытаются подобрать.