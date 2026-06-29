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Боец ВС России рассказал, кто воевал за ВСУ под Новоскелеватым - РИА Новости, 29.06.2026
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Боец ВС России рассказал, кто воевал за ВСУ под Новоскелеватым

РИА Новости: ВСУ задействовали в обороне Новоскелеватого солдат старше 50 лет

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование ВСУ задействовало в обороне Новоскелеватого на днепропетровском направлении военнослужащих преимущественно старше 50 лет.
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Командование ВСУ задействовало в обороне населенного пункта Новоскелеватое на днепропетровском направлении военнослужащих преимущественно старше 50 лет, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным Шир.
"Продвигаясь по Новоскелеватому направлению, встречали противника среднего возраста, в основном за 50 лет. Молодых нет. Есть в основном за 50 и выше", - рассказал он.
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Боец отметил, что, несмотря на возраст, украинские военнослужащие продолжали оказывать сопротивление.
"Ну как себя ведет старый человек? Неповоротлив, ему тяжело. Но он отражает атаки, оружие держит в руках, руки и ноги целы, всячески борется, тоже за свою жизнь", - сказал Шир.
Минобороны России 27 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области силами группировки войск "Восток".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
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