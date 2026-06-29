Боец ВС России рассказал, кто воевал за ВСУ под Новоскелеватым

Краткий пересказ от РИА ИИ Командование ВСУ задействовало в обороне Новоскелеватого на днепропетровском направлении военнослужащих преимущественно старше 50 лет.

ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Командование ВСУ задействовало в обороне населенного пункта Новоскелеватое на днепропетровском направлении военнослужащих преимущественно старше 50 лет, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным Шир.

"Продвигаясь по Новоскелеватому направлению, встречали противника среднего возраста, в основном за 50 лет. Молодых нет. Есть в основном за 50 и выше", - рассказал он.

Боец отметил, что, несмотря на возраст, украинские военнослужащие продолжали оказывать сопротивление.

"Ну как себя ведет старый человек? Неповоротлив, ему тяжело. Но он отражает атаки, оружие держит в руках, руки и ноги целы, всячески борется, тоже за свою жизнь", - сказал Шир.