По боевикам ВСУ, отступающим на окраину Константиновки, нанесли артудар

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ отступают из городской застройки Константиновки.

Операторы войск беспилотных систем обнаружили две мелкие группы украинских боевиков, пытавшихся укрыться в зданиях на окраинах Константиновки.

Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск нанесли удар по выявленным объектам, уничтожив укрытия вместе с находившейся в них живой силой противника.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВСУ отступают из городской застройки Константиновки, артиллеристы "южной" группировки войск уничтожают противника, пытающегося закрепиться в пригородах, сообщили в Минобороны России.

В ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем обнаружили две мелкие группы украинских боевиков. Отступая под натиском российских подразделений, противник, рассчитывая скрытно покинуть город, попытался укрыться в зданиях на окраинах Константиновки

"Информация была оперативно передана артиллерийским расчетам 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск. Артиллеристы нанесли удар по выявленным объектам. В результате огневого поражения укрытия вместе с находившейся в них живой силой противника были уничтожены", — рассказали в ведомстве.

В Минобороны России отметили, что слаженное взаимодействие операторов войск беспилотных систем и артиллеристов позволяет своевременно выявлять пути отхода противника, наносить удары по местам его временного сосредоточения и не допускать формирования новых рубежей обороны.

Константиновка расположена на севере ДНР , в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.