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По боевикам ВСУ, отступающим на окраину Константиновки, нанесли артудар - РИА Новости, 29.06.2026
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05:04 29.06.2026 (обновлено: 05:23 29.06.2026)
По боевикам ВСУ, отступающим на окраину Константиновки, нанесли артудар

ВС РФ уничтожают военных ВСУ, пытающихся закрепиться в пригородах Константиновки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ отступают из городской застройки Константиновки.
  • Операторы войск беспилотных систем обнаружили две мелкие группы украинских боевиков, пытавшихся укрыться в зданиях на окраинах Константиновки.
  • Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск нанесли удар по выявленным объектам, уничтожив укрытия вместе с находившейся в них живой силой противника.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВСУ отступают из городской застройки Константиновки, артиллеристы "южной" группировки войск уничтожают противника, пытающегося закрепиться в пригородах, сообщили в Минобороны России.
В ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем обнаружили две мелкие группы украинских боевиков. Отступая под натиском российских подразделений, противник, рассчитывая скрытно покинуть город, попытался укрыться в зданиях на окраинах Константиновки.
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"Информация была оперативно передана артиллерийским расчетам 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск. Артиллеристы нанесли удар по выявленным объектам. В результате огневого поражения укрытия вместе с находившейся в них живой силой противника были уничтожены", — рассказали в ведомстве.
В Минобороны России отметили, что слаженное взаимодействие операторов войск беспилотных систем и артиллеристов позволяет своевременно выявлять пути отхода противника, наносить удары по местам его временного сосредоточения и не допускать формирования новых рубежей обороны.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
Как сообщил накануне Владимир Путин, в руках ВС России находятся 96 процентов Константиновки.
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