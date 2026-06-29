ПВО за неделю сбила 4440 украинских БПЛА над территорией России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 4440 украинских БПЛА над территорией России.
- Наибольшее количество беспилотников были сбиты 25 и 26 июня — 762 и 797 единиц соответственно.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 4440 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников были сбиты 25 и 26 июня, 762 и 797 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.
За период с 15 по 21 июня ПВО России всего перехватила не менее 4124 украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18