ПВО за неделю сбила 4440 украинских БПЛА над территорией России

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 4440 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

За период с 15 по 21 июня ПВО России всего перехватила не менее 4124 украинских дронов.