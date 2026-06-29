ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За неделю, с 22 по 28 июня, российские военные освободили четыре населенных пункта в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях.
- С 15 по 21 июня под контроль российских военных перешли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. За неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены четыре населенных пункта, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Как подсчитало РИА Новости, с 22 по 28 июня под контроль Вооруженных сил России перешли четыре населенных пункта – два в Днепропетровской области, и по одному в Запорожской и Сумской областях.
За период с 15 по 21 июня российскими военными освобождены пять населенных пунктов – все в Донецкой Народной Республике.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18