ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. За неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены четыре населенных пункта, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

За период с 15 по 21 июня российскими военными освобождены пять населенных пунктов – все в Донецкой Народной Республике.